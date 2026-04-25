'Vroege Vogels' bezoekt de Lettelberterpetten

Honderden grote zilverreigers strijken neer in de Lettelberterpetten om te slapen, terwijl aan de overkant van het Leekstermeer bruine kiekendieven de nacht invliegen.

In dit natte grensgebied tussen Drenthe en Groningen wemelt het van soorten die afhankelijk zijn van water. We zien rietgorzen op zoek naar eten en waterroofkevers tussen de krabbenscheer. De filmploeg loopt mee met jonge natuurliefhebbers die de muizenpopulatie in de gaten houdt. Ze ontdekken niet alleen de kritische waterspitsmuis, die juist talrijk is. Ze worden ook nog verrast door de nog veel zeldzamere bosspitsmuis.

