Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit presenteren Eurovisie Songfestival 2020

Foto: NPO/NOS/AVROTROS - © William Rutten 2019

Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit presenteren de twee halve finales en finale van het Eurovisie Songfestival 2020. Dat maken NPO, NOS en AVROTROS bekend.

De drie presentatoren openen, vanuit Rotterdam Ahoy, voor zo’n 180 miljoen kijkers de drie live shows, interviewen de artiesten in de greenroom en leiden de puntentelling. 'Met dit presentatie-trio kiezen we in de eerste plaats voor drie mensen met een enorme dosis presentatietalent, die ook nog eens allemaal hun carrière begonnen als artiest', zegt Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020.

Chantal Janzen (1979) werd geboren in Tegelen en studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Ze werd bekend bij het grote publiek als musicalactrice, onder meer in 'Tarzan', 'Petticoat' en 'Hij gelooft in mij'. Ook speelde ze rollen in de films 'De dominee', 'Volle maan', 'Alles is liefde' en 'Het verlangen'. Chantal presenteerde bij de AVRO o.a van 2008 tot 2010 het 'Gouden Televizier-Ring Gala'. In 2011 maakte ze de overstap naar RTL, waar ze programma’s als 'Holland’s Got Talent', 'Chantals Pyjama Party' en 'The Voice of Holland' presenteert. Chantal won onlangs haar vijfde Televizier-Ster voor beste presentatrice.

'Chantal Janzen is één van de meest talentvolle presentatrices van Nederland met ruime ervaring in grote live amusementshows in binnen- en buitenland', zegt Sietse Bakker. 'We hebben er heel bewust voor gekozen ons ook open te stellen voor talent van buiten de publieke omroep. Want hoezeer het Eurovisie Songfestival ook verbonden is aan de publieke omroep, het is onze ambitie om Europa het beste van Nederland te laten zien', vult hij aan.

Edsilia Rombley (1978), geboren in Amsterdam, raakte in 1996 bekend bij het grote publiek als winnares van de 'Soundmixshow'. Het jaar erop won ze ook de Europese Soundmixshow. In 1998 vertegenwoordigde ze Nederland op het Eurovisie Songfestival met Hemel & aarde, waarmee ze een vierde plek behaalde. In 2007 deed ze voor een tweede keer mee met On Top of the World. Ook gaf ze twee keer de punten namens Nederland. In 2009 presenteerde Edsilia het eerste seizoen van 'Beste Zangers' van AVROTROS. Sinds 2005 heeft de zangeres zeven theatertournees gerealiseerd en daarnaast treedt ze vanaf 2014 jaarlijks op met de Ladies of Soul. In 2019 vertolkte ze de rol van Maria in 'The Passion' en presenteerde ze Eurovision in Concert, wat ze ook in 2020 doet.

'Twee keer Eurovisie Songfestival, twee keer de puntentelling, twee keer Eurovision in Concert, en dan is ze ook nog eens één van de meest authentieke en eigenzinnige artiesten die ons land rijk is. De songfestival fan community heeft Edsilia in het hart gesloten en daarmee behoeft de keuze voor Edsilia als één van onze drie presentatoren verder weinig toelichting', zegt Sietse Bakker.

Jan Smit (1985) groeide op in Volendam en scoorde zijn eerste hit al op tienjarige leeftijd. In 2005 won hij met zijn reality-programma 'Gewoon Jan Smit' de Gouden Televizier-Ring. Jan Smit maakt deel uit van De Toppers en de Duitstalige formatie KLUBBB3. Sinds 2012 presenteert hij het AVROTROS-programma 'Beste Zangers', dat in 2017 en 2019 genomineerd was voor een Gouden Televizier-Ring, waardoor hij het gala twee keer in vijf jaar niet kon presenteren. Als zanger geniet hij niet alleen bekendheid in Nederland maar ook in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is hij razend populair. In Duitsland is hij zelfs de meest succesvolle Nederlandse artiest. Ook presenteert hij over de grens 'Schlagerchampions', 'Die Hüttenparty' en 'Schlagerboom', dat in Duitstalige landen zo’n 10 tot 12 miljoen kijkers trekt.

Sietse Bakker: 'Met de keuze voor Jan Smit kiezen we voor een internationaal ervaren artiest en presentator die de afgelopen negen jaar als vaste songfestival-commentator naast Cornald Maas heeft laten zien een groot ambassadeur van het festival te zijn. Daarnaast maakt Jan deel uit van de selectiecommissie bij AVROTROS die jaarlijks gaat over de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Jan is toegankelijk, authentiek en houdt z’n hoofd koel tijdens grote live shows - precies de kwaliteiten die we nodig hebben om de presentatie van het Eurovisie Songfestival persoonlijker te maken.'

De halve finales van het Eurovisie Songfestival 2020 worden gehouden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei, de finale op zaterdag 16 mei, live vanuit Rotterdam Ahoy. De organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020 in Nederland is een samenwerking tussen NPO, NOS en AVROTROS, in coproductie met de EBU.