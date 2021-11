'Carole Baskin's Cage Fight': Rivale van de 'Tiger King' gaat op onderzoek uit

In 2020 kwam dierenbeschermer Carole Baskin plotseling in de spotlights te staan door haar rol in de populaire Netflix-serie 'Tiger King', waarin ze tegenover de excentrieke Joe Exotic stond die de omstreden dierentuin G.W. Zoo runde met talloze tijgers.

De serie zorgde voor geruchten over Baskins zakelijke en persoonlijke leven waarvan zij zelf zegt dat het roddels waren van haar tegenstanders, bedoeld om de aandacht af te leiden van haar levensmissie: een einde maken aan de verwaarlozing van de grote katachtigen in de Verenigde Staten. De tweedelige documentaire 'Carole Baskin's Cage Fight' laat een hele andere kant van Carole Baskin zien. We zien hoe zij samen met haar echtgenoot en organisatie Big Cat Rescue onderzoek doet naar de behandeling van de wilde dieren – werk waarbij ze regelmatig in directe confrontatie komt met de gevaarlijke personen achter deze business. In de onthullende documentaire graaft ze ook letterlijk in de nalatenschap van Joe Exotic, op zoek naar bewijs dat hij de tijgers in zijn dierentuin ernstig verwaarloosde.

Baskin weet wat het is om in een gevaarlijk conflict te zitten. In 2020 werd haar opponent Joe Exotic (officiële naam: Joseph Maldonado-Passage) veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een huurmoord op Baskin. Later wees een rechter eveneens het terrein van Joe Exotics dierentuin toe aan Baskin en haar Big Cat Rescue als gevolg van een eerdere schadevergoeding die hij aan haar moest betalen. Met de hulp van de gepensioneerde rechercheur Griff Garrison onderzoekt Baskin nu het terrein van de G.W. Zoo op bewijs van dierenhandel en -misbruik, waarbij ze enkele schokkende zaken blootlegt.

Tijdens de zoektocht krijgt ze hulp van een opmerkelijke bron: het nichtje van Joe Exotic. Deze Chealsi bracht een groot deel van haar jeugd door bij de G.W. Zoo en weet zo heel precies wat er achter de schermen gebeurde. Chealsi leidt Baskin en de onderzoekers naar verschillende gebieden in de dierentuin op zoek naar bewijsmateriaal, zoals dierlijke resten, en enkele andere ongelooflijke vondsten.

Baskin en haar onderzoekers verzamelen ook bewijs tegen illegale dierentours en dierenmishandeling in andere dierentuinen. Wat ze ontdekken is schokkend en laat zien hoe het er werkelijk aan toe gaat in de wereld van de dierenhandel. Hun zoektocht brengt hen zelfs op het spoor van een voormalige drugsdealer in Miami...

'Dit is een unieke kans voor het publiek om 'achter de schermen' te kijken hoe wij de louche welpenknuffelaars ontmaskeren plus de dierentuinen waarvan wij menen dat ze de dieren mishandelen', zegt Baskin over de documentaire. 'Dit is ons echte werk in een gevaarlijke wereld. De kijkers zien hoe onze mensen worden bedreigd, hoe geweren op ons worden gericht en hoe er op onze drones wordt geschoten.'

'Carole Baskin’s Cage Fight' is vanaf 17 november te zien op discovery+.