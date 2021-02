BTS geeft uniek optreden tijdens 'MTV Unplugged Presents: BTS'

MTV maakte vandaag bekend dat niemand minder dan de Grammy-genomineerde groep BTS zal optreden tijdens een speciale editie van MTV's baanbrekende en bekroonde 'MTV Unplugged'-franchise.

Het wereldwijde muziekevenement gaat in de nacht van dinsdag 23 februari op woensdag 24 februari om 3.00 uur (Nederlandse tijd) exclusief in premiere op MTV en wordt voor de Nederlandse en Belgische kijkers op woensdagavond om 23.00 uur herhaald.

BTS zal voor 'MTV Unplugged Presents: BTS' rechtstreeks optreden vanuit Seoul (Zuid Korea) waarbij zij hun fans een plaats op de eerste rij bieden voor nooit eerder vertoonde versies van de meest baanbrekende hits en nummers van de groep van hun nieuwste album BE (Essential Edition). BE, voor het eerst uitgebracht als de Deluxe Edition afgelopen november, piekte op nummer 1 in de Billboard 200-hitlijst. Het album bevat de nummer 1 hitsingles 'Dynamite' en 'Life Goes On'.

Samen hebben MTV en BTS al een aantal onvergetelijke momenten gecreëerd, waaronder het debuut van de groep op het VMA-podium in augustus, waar ze niet alleen voor het eerst live hun enorme hit 'Dynamite' uitvoerden, maar ook prijzen in de wacht sleepten voor Best Pop, Best Group, Best K-Pop en Best Choreography. De groep gaf daarnaast hun eerste live MTV optreden tijdens 'MTV's Fresh Out Live' in februari 2020 voor de release van MAP OF THE SOUL: 7.

BTS, een afkorting van Bangtan Sonyeondan of 'Beyond the Scene', is een Zuid-Koreaanse boyband die sinds hun debuut in juni 2013 de harten van miljoenen fans wereldwijd verovert. Door erkenning te krijgen voor hun authentieke en zelfgeproduceerde muziek, eersteklas uitvoeringen en de manier waarop ze omgaan met hun fans, hebben de bandleden RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V en Jungkook zichzelf gevestigd als wereldwijde supersterren die talloze wereldrecords breken. Naast het feit dat BTS een positieve invloed heeft uitgeoefend door middel van activiteiten zoals de LOVE MYSELF-campagne en de 'Speak Yourself'-speech van de VN, stonden zij met hun miljoenen fans bovenaan de prominente hitlijsten, gaven ze meerdere uitverkochte stadionshows en worden ze genoemd als een van TIME 100: The Most Influential People of 2019. Verder is de groep genomineerd voor Best Pop Duo / Group Performance voor de 63e Grammy Awards en erkend met tal van prestigieuze prijzen, zoals de Billboard Music Awards, American Music Awards en MTV Video Music Awards.