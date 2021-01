Britse hitserie 'Peaky Blinders' krijgt zesde en laatste seizoen

© British Broadcasting Corporation

'Peaky Blinders', een van de meest succesvolle drama's van de BBC, is een enorm internationaal fenomeen geworden dat miljoenen kijkers wereldwijd in vervoering brengt met het verhaal van Tommy Shelby en de zucht van zijn beruchte familie naar bekendheid en macht, tegen de achtergrond van de arbeidersklasse, na de Eerste Wereldoorlog in Birmingham.

Bedenker en schrijver Steven Knight zegt: ''Peaky' is terug én met een knal. Na de gedwongen productievertraging als gevolg van corona, zien we dat de familie in extreem gevaar verkeert en dat de inzet nog nooit zo hoog is geweest. We geloven dat dit de beste serie van allemaal wordt en zijn er zeker van dat onze geweldige fans er dol op zullen zijn. Terwijl de tv-serie ten einde loopt, gaat het verhaal verder in een andere vorm.'

Uitvoerend producent, Caryn Mandabach: 'Samen met onze geweldige, ondersteunende partners bij BBC en Netflix hebben we hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we 'Peaky' veilig weer in productie kunnen krijgen; de veiligheid van onze cast en crew is altijd onze prioriteit. Bedankt aan alle 'Peaky'-fans die zo enorm ondersteunend en geduldig zijn geweest. De scripts van Steve zijn ongelooflijk en vormen nu het einde van een episch verhaal dat het publiek in vervoering bracht sinds het voor het eerst begon in 2013. Maar de wereld van 'Peaky Blinders' zal zeker voortleven.'

Tommy Bulfin, uitvoerend producent van de BBC: 'We zijn erg opgewonden dat het filmen voor 'Peaky Blinders' is begonnen en we zijn iedereen zo dankbaar voor al hun harde werk om dit mogelijk te maken. De scripts van Steve voor de zesde serie zijn echt opmerkelijk en zorgen voor een passend sluitstuk waarvan we zeker weten dat het de fans zal bekoren.'

Deze zesde en laatste reeks van 'Peaky Blinders' is geschreven door Steven Knight, Anthony Byrne keert terug als regisseur en Nick Goding zal produceren. Uitvoerende producenten zijn Caryn Mandabach, Steven Knight, Jamie Glazebrook, David Mason, Anthony Byrne en Cillian Murphy. Tommy Bulfin is uitvoerend producent voor de BBC en Lucy Bedford is uitvoerend producent voor Tiger Aspect. 'Peaky Blinders', van Caryn Mandabach Productions, is een coproductie met Tiger Aspect Productions en internationaal gedistribueerd door Banijay Rights.

Het productieteam van 'Peaky Blinders' heeft uitgebreide productieprotocollen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de serie in deze tijd van wereldwijde pandemie op een veilige en verantwoorde manier en in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid wordt geproduceerd.

'Peaky Blinders' werd acht jaar geleden voor het eerst uitgezonden op BBC Two en werd al snel een van de populairste drama's van het kanaal. De serie kreeg veel lovende kritieken en de kijkcijfers groeiden snel van meer dan twee miljoen voor de eerste serie tot meer dan vier miljoen voor serie vier. Het maakte de overstap naar BBC One voor de vijfde serie in 2019, opnieuw lovende kritieken en een publiek van meer dan zeven miljoen. Wereldwijd wordt 'Peaky Blinders' uitgezonden op Netflix. Gedurende de hele reeks heeft het drama vele prijzen gewonnen, waaronder NTA's gestemd door het publiek, Bafta Craft Awards en een Bafta voor de beste dramaserie in 2018.

Wanneer het laatste seizoen van 'Peaky Blinders' zal te zien zijn, wordt later bekend gemaakt.