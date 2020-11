Bijzonder 'The Osbournes: Night of Terror' op Dplay

The Osbournes gaan spoken zoeken! Met zijn vieren gaan Ozzy, Sharon, Jack en Kelly langs bij het Heritage Square Museum, een historische locatie in Los Angeles die bestaat uit meerdere oude huizen waar het schijnt te wemelen van de geesten.

Niet eerder is deze plek op tv bezocht door paranormale onderzoekers, dus de beroemde 'Family of Darkness' weet vooraf niet welke duistere zaken hen te wachten staan.

Jack en Kelly trekken de stoute schoenen aan en bezoeken de oude huizen in het holst van de nacht, terwijl ouders Ozzy en Sharon hun bewegingen monitoren vanaf base camp. Zij geven levendige feedback op de griezelige zaken die Jack en Kelly tegenkomen en hopen zo de angstige momenten van hun kinderen een beetje te bezweren. Want angstig wordt het zeker.

Jack is als paranormaal onderzoeker wel wat gewend, maar wordt ook nu weer verrast door enkele griezelige geluiden in deze bijzondere 'Night of Terror'.

'The Osbournes: Night of Terror', vanaf donderdag 19 november op Dplay.