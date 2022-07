Het zat er al even aan te komen, maar nu is de beslissing definitief. Het Eurovisiesongfestival verhuist in 2023 niet naar Oekraïne - het land van de winnaars dit jaar -, maar trekt richting Groot-Brittannië. De BBC neemt de organisatie over.

Bevestigd! Geen Eurovisiesongfestival in Oekraïne

Het zat er al even aan te komen, maar nu is de beslissing definitief. Het Eurovisiesongfestival verhuist in 2023 niet naar Oekraïne - het land van de winnaars dit jaar -, maar trekt richting Groot-Brittannië. De BBC neemt de organisatie over.

De oorlog met Rusland zorgt voor een te grote onzekerheid. Dat is de reden waarom de European Broadcasting Union (EBU) nu definitief beslist om het liedjesfestival niet te organiseren in Oekraïne. Het land plaatst zich, als winnaar, wel meteen voor de grote finale.

Waar in Groot-Brittannië het Eurovisiesongfestival georganiseerd wordt, is nog niet bekend. De openbare omroep BBC neemt de organisatie over en roept Britse steden op om zich kandidaat te stellen.

De oorlog met Rusland zorgt voor een te grote onzekerheid. Dat is de reden waarom de European Broadcasting Union (EBU) nu definitief beslist om het liedjesfestival niet te organiseren in Oekraïne. Het land plaatst zich, als winnaar, wel meteen voor de grote finale.

Waar in Groot-Brittannië het Eurovisiesongfestival georganiseerd wordt, is nog niet bekend. De openbare omroep BBC neemt de organisatie over en roept Britse steden op om zich kandidaat te stellen.