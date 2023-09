'Below Deck Mediterranean' met nieuw seizoen op Hayu

Foto: © Media Tornado/Hayu 2023

Seizoen acht van 'Below Deck Mediterranean' is vanaf 26 september te streamen op Hayu. Kapitein Sandy Yawn en stewards Natalya Scudder en Kyle Viljoen keren terug voor het nieuwe seizoen, vergezeld door fan-favoriet Tumi Mhlongo van 'Below Deck Down Under' als Chief Stew.

Nieuwe bemanningsleden zijn onder andere Chef Jack Luby, Bootsman Ruan Irving, Matroos Luka Brunton (Below Deck Down Under), Haleigh Gorman en Lara Du Preez, en Steward Jessika Asai.

'Below Deck Mediterranean' wordt geproduceerd door 51 Minds. Nadine Rajabi, Wes Denton, Mark Cronin, Shane Maroufkhani, Tania Hamidi, Christian Sarabia en Zachary Klein zijn uitvoerend producenten. Wat kun je dit seizoen verwachten: Te midden van de betoverende Italiaanse Rivièra en de historische gevels van Genua, Italië, is het dit seizoen alle hens aan dek voor kapitein Sandy en haar team. Van veeleisende gasten tot nachtelijke capriolen: elke charter navigeert de bemanning zich door ingewikkelde dynamieken en onverwachte wendingen. Voor het eerst in de 'Below Deck' franchise, domineren ongekende personeelswisselingen het seizoen. Dit stelt elke afdeling op de proef, terwijl ze worstelen om sterk op hun ‘zeebenen’ te blijven staan tijdens deze onvoorziene omstandigheden. Sandy gaat een stap verder dan het vorige seizoen met de 180-voet M/Y Mustique, die haar dekbemanning uitdaagt terwijl ze met de grootst mogelijke precisie proberen te navigeren in de drukke industriële haven. Voordat ze zelfs maar van de kade vertrekken, zorgen visaproblemen ervoor dat twee bemanningsleden worden opgehouden, terwijl een afdelingshoofd belangrijke papieren niet goed op orde heeft. Sandy is afhankelijk van tijdelijke krachten voor de eerste charter en een onverwachte wending leidt tot een verandering in de hiërarchie. Op het dek wordt de bemanning overweldigd door hun werklast op het gigantische schip, terwijl de bemanning die zorgt voor het interieur te maken krijgt met botsende persoonlijkheden. Chef Jack weet de gasten te imponeren met zijn indrukwekkende interpretatie van de lokale Italiaanse gerechten, maar de zaken beginnen te verslechteren wanneer de communicatie niet goed loopt. Er zijn genoeg romantische ontwikkelingen en schip ‘breuken’ aan boord met ‘friends with benefits’ en open relaties. Wanneer meningsverschillen de productiviteit beïnvloeden en voormalige vriendschappen beginnen te escaleren, moet Sandy een golf van moeilijke beslissingen nemen. Duik in ‘la dolce vita’ met het gloednieuwe seizoen van 'Below Deck Mediterranean', beschikbaar om te streamen op Hayu vanaf 26 september.