Belgische docuserie 'Als Je Ons Kan Horen' vanaf zondag op Prime Video

Op 20 oktober 1996 trokken honderdduizenden mensen door Brussel in de Witte Mars. De Belgische bevolking toonde toen massaal haar onvrede, verontwaardiging, zelfs woede over de wijze waarop ons land het dossier van de toen verdwenen en vermoorde meisjes behandelde.

Exact een kwarteeuw later blikken we terug op deze historische gebeurtenissen in de vierdelige reeks 'Als Je Ons Kan Horen'.

'Als Je Ons Kan Horen' brengt een unieke blik op de gebeurtenissen van toen, met nooit eerder vertoonde archiefbeelden. De VRT en RTBF sloegen hiervoor de handen in elkaar en archivarissen doken in de archiefkasten van beide openbare omroepen en van andere zenders. Uit het gigantische aanbod van archiefbeelden wordt het verhaal gereconstrueerd zoals het toen ervaren werd. Stap voor stap krijgt de kijker informatie zoals de bevolking ze een kwarteeuw geleden ook mondjesmaat kreeg. De beelden spreken voor zich en laten, net als destijds, niemand onberoerd.

'Als Je Ons Kan Horen', vanaf zondag 16 oktober op Prime Video.