Bekijk nu de trailer van 'Snelle: Zonder Jas Naar Buiten'

Netflix geeft een nieuwe trailer vrij van 'Snelle: Zonder Jas Naar Buiten'. De documentaire over de carrière en het leven van de populaire popartiest is vanaf 16 april 2021 exclusief te zien op Netflix.

Snelle is daarmee de eerste Nederlandse artiest met een eigen documentaire op Netflix.

De openhartige documentaire 'Snelle: Zonder Jas Naar Buiten' gaat over de artiest Snelle. We zien hoe een underdog in een zeer korte periode door zijn eerlijke en oprechte muziek de harten van duizenden fans verovert en uitgroeit tot één van Nederlands grootste artiesten van deze tijd. Een jongensdroom die werkelijkheid wordt en een voorbeeld voor de hedendaagse jeugd die droomt om van muziek te kunnen leven en anderen te inspireren met hun liedjes.

DIRECTOR: Anne de Clercq

PRODUCTION COMPANY: Millstreet Films

CAST: o.a. Lars Bos, Maan, Suzan & Freek, Glen Faria, Jebroer, Paul de Munnik, Arno Krabman

'Snelle: Zonder Jas Naar Buiten', vanaf 16 april exclusief te zien op Netflix in Nederland en België.