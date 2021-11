Bekijk nu de officiële trailer van het tweede seizoen van 'Emily in Paris'

Bekijk nu de officiŽle trailer van het tweede seizoen van 'Emily in Paris'

Foto: © Netflix 2021

Emily heeft inmiddels haar weg gevonden in Parijs, maar struggelt nog altijd met de eigenaardigheden van het Franse leven. Nadat ze in een driehoeksverhouding belandt met haar buurman en haar eerste echte Franse vriendin, is ze vastbesloten zich volledig op haar werk te focussen, waar het haar ook niet makkelijk wordt gemaakt.