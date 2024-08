Bekijk nu de eerste beelden van tweede seizoen 'Good Luck Guys: Overleven Zonder Filter'

Presentator Robbert Rodenburg neemt opnieuw twaalf influencers en realitysterren mee naar een verlaten strand om de strijd met elkaar en zichzelf aan te gaan.

Prime Video deelt de eerste beelden van het tweede seizoen van de reality survival show 'Good Luck Guys: Overleven Zonder Filter'. Na het succes van het eerste seizoen reizen twaalf nieuwe bekende influencers en realitysterren af naar een tropische bestemming om hier de ultieme proef te doorstaan: overleven op een verlaten strand aan de andere kant van de wereld. Onder begeleiding van host Robbert Rodenburg gaan de avonturiers volledig buiten hun comfortzone met maar één doel voor ogen: de overwinning en de bijbehorende geldprijs.

Na het succesvolle eerste seizoen van 'Good Luck Guys: Overleven Zonder Filter' neemt presentator Robbert Rodenburg de kijkers nog een keer mee naar een afgelegen, tropisch oord waar twaalf influencers en realitysterren in duo’s de strijd aangaan. Ontdaan van alle luxe en rijkdom proberen de onervaren avonturiers hun innerlijke survivor te vinden. Allemaal kennen ze een vorm van bekendheid, maar eenmaal op het strand maakt dat niets meer uit en zijn ze op zichzelf aangewezen. Lukt het ze te leven, zonder alles wat ze thuis voor lief nemen zoals hun telefoon, Wifi en beautyproducten? Welke influencer is in staat om daadwerkelijk te overleven zonder filter?

De cast van het tweede seizoen van 'Good Luck Guys: Overleven Zonder Filter' bestaat uit: reality Queen Louisa Janssen ('Louisa & Rowan'), Fabiola Volkers ('Echte Meisjes In De Jungle'), Lisa Sace en Jorden Lorenzo Jacobs bekend van 'Ex On The Beach', acteur en comedian Goeïm Cederburg (Goudtje), rapper en vlogger (King) Faisel Abdoelhak, Kelly van der Minne ('FBoy Island', 'Love Island'), Serge Boll bekend als dragqueen Sederginne in 'Dragrace Holland', Youtuber Glenn Eilbracht, TikTokkers Plamedi Ngonda en Aaron Bezemer, content creator en zangeres Jamilla Baidou.

De serie wordt geproduceerd door SimpelZodiak.



'Good Luck Guys: Overleven Zonder Filter' seizoen 2 is vanaf donderdag 19 september exclusief te zien op Prime Video. Op de releasedatum zijn de eerste 3 afleveringen beschikbaar, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering.