Bekijk de eerste beelden van de Indiase spionageserie 'Citadel: Honey Bunny'

Prime Video lanceerde de spectaculaire teaser van de langverwachte Prime Video Original serie 'Citadel: Honey Bunny' tijdens een fan evenement in Mumbai, waarbij de cast en regisseurs aanwezig waren.

'Citadel: Honey Bunny' is een Indiase spionageserie in de bekende wereld van Citadel. De serie combineert de elementen van een spionagethriller met de allure van een liefdesverhaal en speelt zich af in de levendige jaren '90.

De gerenommeerde filmmakers Raj & DK (Raj Nidimoru en Krishna DK) breiden met 'Citadel: Honey Bunny' het Citadel-universum uit met een prequel dat zich afspeelt in India. De actievolle serie duikt diep in de oorsprong van het Citadel spionageagentschap. Het verhaal neemt de kijker mee terug naar de ontstaansgeschiedenis van het spionage agentschap en gaat in op de oprichting, activiteiten en invloed van de geheime dienst - allemaal in de kenmerkende en sensationele stijl van Raj & DK.

Het eerste seizoen van 'Citadel', met Richard Madden en Priyanka Chopra Jonas in de hoofdrollen, kwam uit in 2023 en werd een wereldwijd succes. De serie werd al na 24 dagen de op één na best bekeken nieuwe serie op Prime Video buiten de Verenigde Staten en de op drie na best bekeken serie wereldwijd. De daaropvolgende 'Citadel'-series reizen de hele wereld over en vertellen het verhaal van spionage-instituut Citadel en het machtige vijandelijke syndicaat Manticore. Elke serie in de 'Citadel'-reeks heeft lokaal toptalent in de hoofdrol en wordt gemaakt, geproduceerd en gefilmd in de regio. Dit zorgt voor stilistisch unieke shows met een sterke culturele identiteit die geworteld is in het land van herkomst.

Naast de Indiase Varun Dhawan (Bunny) en Samantha Ruth Prabhu (Honey) in de hoofdrollen speelt in 'Citadel: Honey Bunny' Kay Kay Menon, met een ensemblecast bestaande uit Simran, Saqib Saleem, Sikandar Kher, Soham Majumdar, Shivankit Parihar en Kashvi Majmundar. De serie is geregisseerd door Raj & DK en geschreven door Sita R. Menon, samen met Raj & DK.

''Citadel: Honey Bunny' is een spannende mix van snelle actie en meeslepende drama met uitzonderlijk acteerwerk. We zijn verheugd om Varun te introduceren als een sterke actieheld, waarbij Samantha Ruth Prabhu haar actiespel naar een hoger niveau tilt. We zijn dankbaar dat we weer kunnen samenwerken met Kay Kay Menon en hebben het geluk dat we zo’n fantastische cast hebben. Sinds de aankondiging van de serie zijn we overspoeld met lovende reacties van fans, wat ons werk bevestigt. Ook zijn we erg blij met de reacties op de teaser en we geloven dat dit een bewijs is van de toewijding van het hele team. We kunnen niet wachten tot het publiek over de hele wereld kan genieten van een van onze omvangrijkste projecten tot nu toe!'

'Citadel: Honey Bunny', met Varun Dhawan en Samantha Ruth Prabhu in de hoofdrollen, is vanaf donderdag 7 november exclusief te zien op Prime Video.