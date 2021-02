Bekijk de bloedstollende teaser trailer van Zack Snyder's 'Army of the Dead'

What happens in Vegas, must stay in Vegas. Tijdens een zombie-uitbraak in Las Vegas zet een groep huurlingen alles op het spel om in de quarantainezone te geraken en de grootste overval ooit te plegen.

Bekijk hier de trailer:

Cast & Crew

Regisseur | Zack Snyder

Verhaal door | Zack Snyder

Schrijvers | Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold

Producenten | Deborah Snyder, Wesley Coller, Zack Snyder

Cast | Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, and Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy

Wereldwijd en exclusief beschikbaar op Netflix vanaf 21 mei.