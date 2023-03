Bear Grylls ontmoet president Zelenskyy

Hoe is het op dit moment om in Oekraïne te leven en overleven? Hoe houden de burgers het uit met de voortdurende dreiging van raketinslagen, stroomuitval of erger: berichten over omgekomen vrienden of familie?

Bear Grylls reist daarvoor af naar Kyiv waar hij indrukwekkende gesprekken voert met een journaliste die haar vader verloor en met een burgersoldaat uit Irpin die vóór de oorlog nog nooit een wapen in handen had gehad. Even indrukwekkend is zijn ontmoeting met president Zelenskyy die Bear persoonlijk had uitgenodigd. Samen lopen ze door de straten van Kyiv terwijl Zelenskyy vertelt hoe zijn leven er tegenwoordig uit ziet en wat hem op de been houdt.

Op de vraag of hij van dag tot dag leeft, antwoordt Zelensky ontkennend: 'Wij leven niet van dag tot dag, wij leven voor de toekomst. We geloven echt in onze overwinning. En daarom leven wij.'

Autorit van 1000 kilometer

De reis van Bear naar Oekraïne is vanzelfsprekend geen eenvoudige en ongevaarlijke tocht. Omdat het luchtruim is gesloten, maakt hij vanaf Polen een autorit van bijna 1000 kilometer dwars door het land dat nu al een jaar in oorlog is. Onderweg ziet hij de verwoeste huizen van Irpin en uitgebrande Russische tanks die als stille getuigen verwijzen naar de donkerste periode van het land die helaas nog niet voorbij is.

Op uitnodiging van Zelenksyy

Bear is in het land op uitnodiging van president Zelenskyy die het gezicht is geworden van deze oorlog en de grote verbindende kracht is die het land bijeenhoudt in zijn onverzettelijke strijd tegen de Russische agressor. Bear is vooral benieuwd hoe het leven voor Zelenskyy is buiten het publieke podium. Omgeven door lijfwachten lopen ze samen door Kyiv waar Zelenskyy openhartig praat over zijn jeugd en dromen als kind. Maar ook over hoe het is om nu president te zijn van een land in oorlog, waarbij hij ook nog een jonge vader is van een zoon van negen die hij amper ziet. Hoe is het voor hem en voor alle andere kinderen die opgroeien in deze oorlog? Zelenskyy is stellig: 'De oorlog heeft onze mensen veranderd en onze kinderen. Ze zijn geen kinderen meer, ze zijn volwassenen.'

Persoonlijke gesprekken en ontmoetingen in oorlogsgebied

De reportage gaat niet alleen over de ontmoeting met de president, het gaat over de reis van Bear om Kyiv te bereiken en wat hij onderweg ziet. Tijdens zijn reis ontmoet hij Oekraïners die deze oorlog proberen te doorstaan en te overleven. Bear probeert te begrijpen hoe het leven voor hen is. Hij reist naar de oude frontlinie in de stad Irpin, op slechts 10 kilometer van de hoofdstad Kyiv. Daar ontmoet hij Oleksandr, een soldaat die tot het uitbreken van de oorlog ondernemer was en een vrouw en twee kinderen heeft. Zijn gezin keerde terug naar Irpin nadat het eerder was gevlucht, maar de speelvriendjes van hun kinderen zijn er niet meer. Niemand weet waar ze zijn.

Bear spreekt ook met de journaliste Alina die in Kyiv woont en haar vader verloor. Haar 56-jarige vader vocht mee aan het front en raakte betrokken bij een explosie waarbij hij vermoedelijk is omgekomen, hoewel hij officieel nog vermist is. Bear praat met haar in een koffietentje dat ondanks de oorlog nog open is, zoals het dagelijkse leven in Kyiv zoveel mogelijk door probeert te gaan, ondanks de voortdurende dreiging en de wetenschap dat er elders in het land zwaar wordt gevochten door landgenoten, vrienden en familieleden. Iedereen kent wel iemand die is omgekomen, vertelt ook de tolk die Bear ontmoet.

Het zijn deze persoonlijke gesprekken en straatbeelden die de reportage zo indrukwekkend maken en die je met de neus op de dagelijkse realiteit van de oorlog drukken. Een oorlog die, als het aan de Oekraïners en Zelenskyy ligt, spoedig eindigt in een overwinning. Zoals Oleksandrs vrouw strijdvaardig zegt: 'We hebben geen andere keus.'

