BBC viert in 2022 100-jarig bestaan

Ter gelegenheid van 100 jaar BBC in 2022, heeft de omroep deze week een geweldig jaar aangekondigd vol sport, evenementen en historische producties voor tv, radio en online.

In 2022 zal speciale content gan van het platina jubileum van de Queen tot de Women's Euro's, de World Cup en Commonwealth Games, een groot aantal nieuwe dramaseries en comedy's evenals 'Frozen Planet II' én de terugkeer van BBC Three als lineair kanaal.

Live muziekevenementen keren terug in 2022 met 'Radio 1's Big Weekend', '6 Music Festival' en 'Radio 2 Live', die allemaal briljante artiesten van wereldklasse naar het publiek op verschillende locaties in het VK brengen.

Nieuwe tv- en audiodocumentaires gaan in op de geschiedenis van de BBC en de impact ervan op het openbare leven van de afgelopen 100 jaar. En als extra traktatie voor muziekfans zullen de grootste namen van de BBC hun persoonlijke muziekmixen samenstellen voor luisteraars op BBC Sounds als onderdeel van een collectie genaamd My Sounds.

De BBC zal rond zijn 100e verjaardag ook specials uitzenden van zijn grootste shows. 'Strictly Come Dancing', 'Doctor Who', 'Top Gear', 'MasterChef', 'The Apprentice' en 'Antiques Roadshow' vieren het eeuwfeest allemaal op hun eigen unieke manier.

Comedyreeks 'The Love Box In Your Living Room' met Harry Enfield en Paul Whitehouse zal een kijkje nemen in de afgelopen 100 jaar van de BBC door hedendaagse beelden te mixen met 'echt authentiek verzonnen spul'. Op CBBC worden kinderen vermaakt met 'Horrible Histories: BBC's Big Birthday Bonanza!' in een special van de meermaals bekroonde comedyserie, boordevol fascinerende feiten en grappen over de jarige omroep.

'Here's One I Made Earlier' met voormalig Blue 'Peter'-presentator Konnie Huq zal het allerbeste van de Britse kinderprogrammering van de afgelopen 100 jaar verkennen en vieren. Het programma zal de inhoud volgen van de allereerste radio-uitzending van 'Children's Hour' in 1922, via de iconische 'Magic Roundabout', tot en met megahits op zaterdagochtend zoals 'Going Live'.

In de driedelige serie 'BBC: A Very British History' van David Dimbleby wordt de impact van de BBC op het Britse leven in de afgelopen decennia in kaart gebracht. Hij zal de rol van de omroep onderzoeken op belangrijke momenten van politieke en culturele verandering, zijn conflicten met regeringen door de jaren heen, zijn eigen publieke controverses en hoe het bedrijf blijft omgaan met het Britse volk en probeert een divers en veranderend land te vertegenwoordigen.

In de 'BBC's First 50 Years' zal John Bridcut kijken naar de uitdagingen en triomfen van de BBC van vandaag, die hun wortels hebben in de eerste halve eeuw van de omroep. De tweedelige documentaire gaat over de lancering van BBC Radio door John Reith in 1922; het snelle tempo van technologische veranderingen die redactionele prioriteiten hebben bepaald en nieuwe kansen hebben gecreëerd; en de veranderende vorm van de Britse samenleving die het debat heeft aangewakkerd over de vraag of de nationale omroep nieuwe sociale opvattingen moet leiden of volgen.

BBC Three keert terug met een hernieuwde focus op Brits drama met vier series geschreven door en met in de hoofdrol een aantal van de belangrijkste nieuwe talenten en stemmen die het VK te bieden heeft. In 2022 kan het publiek uitkijken naar 'Superhoe', geschreven door en met in de hoofdrol Nicôle Lecky; een eigentijdse horrorserie van de Clarkson Twins in Bolton getiteld 'Red Rose'; opkomende schrijver Ryan J Brown's thriller 'Wrecked'; en een bewerking van Sally Rooney's bekroonde debuutroman 'Conversations with Friends'.

Op het gebied van audio zullen Radio 3-programma's het hele jaar door de Sonic Century markeren, waarbij de impact van 100 jaar radio en de audiorevolutie die het heeft ontketend, worden onderzocht. Radio 3 gaat na hoe we - een eeuw na de eerste publieke radio-uitzendingen - leven in een getransformeerde wereld van alomtegenwoordig geluid en muziek. In het weekend van 11-13 februari zendt Radio 3 live concerten uit van BBC-orkesten en -koren, die hun oorsprong vonden in het eerste decennium van de BBC, inclusief klassieke muziek uit de jaren 1920 tot 2020.

Op Radio 4 zal 'Past Forward', met historicus Greg Jenner, een willekeurige datumgenerator gebruiken om ergens in het enorme archief van de BBC uit te stappen. Hij zal een stukje audio van die dag vinden en dat gebruiken als startpunt in een reis naar de toekomst. In elke aflevering legt Jenner verbanden tussen de mensen, plaatsen en ideeën die het archieffragment in 2022 met Groot-Brittannië verbinden.

Radio 4 zal ook 'The Battle of Savoy Hill' uitzenden, een gedramatiseerd vijfdelig verslag van Hilda Matheson, een van de eerste vrouwen die bij de BBC werkte, en haar werkrelatie met de oprichtende directeur-generaal van de BBC, Lord Reith.

Charlotte Moore, BBC Chief Content Officer zegt: 'Ons honderdjarig bestaan ​​zal een groot feest zijn voor publiek van alle leeftijden, van grote sportevenementen, comedy, entertainment, drama, kunst en muziek tot documentaires die alle aspecten van de geschiedenis van de BBC beoordelen.'



'BBC 100 zal de unieke rol die de BBC speelt in het leven van het publiek in het Verenigd Koninkrijk als onze veel gekoesterde nationale omroep vanaf de oprichting tot op de dag van vandaag vieren en erover nadenken.'