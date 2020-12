BBC gaat televisiepoot reorganiseren

In de eerste grote veranderingen die zijn aangekondigd sinds ze de uitgebreide rol van Chief Content Officer op zich nam, heeft Charlotte Moore een nieuwe structuur geïntroduceerd die is ontworpen om ervoor te zorgen dat de BBC alle doelgroepen blijft bereiken en leveren, ongeacht hoe, wanneer of waar ze toegang willen krijgen. Dat meldt de Britse openbare omroep in een persbericht.

De herstructurering wordt gedreven door een van de vier prioriteiten van de nieuwe directeur-generaal om zich te concentreren op unieke, impactvolle inhoud.

Charlotte Moore, Chief Content Officer van de BBC, zegt: 'De nieuwe structuur die ik vandaag aankondig, zal een radicale verandering betekenen in de manier waarop we opdracht geven tot content, zodat de BBC meer waarde levert aan alle doelgroepen. BBC iPlayer vormt de kern van ons aanbod, maar onze lineaire kanalen onderscheiden ons en zullen cruciaal blijven voor ons succes. We moeten ons onmisbaar voelen voor het publiek in het hele Verenigd Koninkrijk, en deze veranderingen zullen ons helpen om de meest creatieve en ambitieuze programma's te produceren, waardoor de positie van de BBC als 's werelds grootste omroep en de meest dynamische partner voor talent wordt versterkt.'

De nieuwe structuur optimaliseert de groei van BBC iPlayer - die alle programma's op één plek brengt en een rijkere keuze voor het publiek biedt dan ooit tevoren - terwijl sterke prestaties op alle kanalen worden bevorderd. Lineaire kanalen BBC One, Two en Four bereiken elke week miljoenen, dus het is van vitaal belang dat ze aan de top blijven en merken blijven die het publiek kent en waar ze van houden.

Een eenvoudiger, meer gestroomlijnd systeem zorgt voor meer flexibiliteit om onderscheidende programma's van wereldkaliteit te kunnen blijven maken, of het publiek deze nu live of on-demand wil bekijken.

Het nieuwe model voor BBC One, Two en Four wordt in april 2021 geïntroduceerd.