BBC First in september: spanning, (gevaarlijke) romantiek en heel wat nieuw drama

De première van 'We Hunt Together', 'DCI Banks' seizoen 1 & 2, 'Jonathan Creek' seizoen 5, 'Downton Abbey' seizoen 6 en 'Us' staan op de line-up van BBC First voor september.

BBC First brengt weer een mooi gevulde line-up naar je scherm in september. Met de première van 'We Hunt Together' sluit BBC First september af op een spannende toon. Een psychologische thriller, met een romantisch kantje en zelfs een klein vleugje horror met onder andere Eve Myles ('Torchwood') in de cast.

Een ontmoeting tussen twee diep beschadigde mensen draait uit tot een reeks duizelingwekkende moorden. Freddy (Hermione Corfield; 'Mission Impossible: Rogue Nation', 'Star Wars Episode VIII: The Last Jedi') en Baba (Dipo Ola; 'Baghdad Central') geven elkaar onuitgesproken toestemming én reden om hun meest gewelddadige dwang uit te oefenen.

In september brengt BBC First ook de bekende en spannende misdaadverhalen van de bekroonde misdaadschrijver Peter Robinson tot leven op je scherm met 'DCI Banks'. Na een spannend eerste seizoen waarin een reeks gruwelijke moorden worden onderzocht door Alan Banks (Stephen Tompkinson; 'Harrigan') en zijn team, worden de liefhebbers meteen verwend met het tweede seizoen.

Ook de slordige amateurdetective én meester van de illusie Jonathan Creek (Alan Davies; Bob & Rose, 'Dog Eat Dog') komt naar het scherm in het vijfde seizoen van de Britse detectiveserie 'Jonathan Creek'.

In september zien we voor de laatste keer de Britse familie Crawley op het scherm. Sinds mei al kunnen fans de eerste seizoenen van 'Downton Abbey' volgen. Het vijfde seizoen is momenteel nog te zien op de schermen, maar vanaf september is het ook al uitkijken naar het zesde en laatste seizoen van het populaire kostuumdrama.

Ten slotte, ook te zien op BBC First dit najaar (TX date TBC) is de verfilming van de roman van David Nicholls, Us. Een mooi familieverhaal waarin verdriet en humor elkaar mooi balanceren. Us weerspiegelt de mooie, maar soms ook wel harde realiteit die in sommige huwelijken wel eens voorkomt.

'We Hunt Together' gaat in première op BBC First op 30 september om 22.00 uur

'We Hunt Together' is een gedurfd nieuw Brits drama waarin psychologische thriller en romantiek elkaar ontmoeten. Een gevaarlijke romance die de riskante kant van verlangen blootlegt, en uitdraait in een moderne, spannende versie het klassieke kat en muis spel.

De charmante Freddy (Hermione Corfield) die uitermate intelligent is, een grote aantrekkingskracht heeft en ook een psychopatisch kantje heeft, ontmoet Baba (Dipo Ola). Een medelevende, kwetsbare, maar getraumatiseerd voormalig kindsoldaat. De onverwachte ontmoeting zet de wereld van Baba, die wanhopig zijn aanleg voor extreem geweld probeert te onderdrukken, op zijn kop. De lust die Freddy en Baby voor elkaar hebben, neemt het over en maakt van hen een dodelijk duo. Agenten DS Lola Franks (Eve Myles; 'Keeping Faith', 'Little Dorrit') en DI Jackson Mendy (Babou Ceesay; 'Free Fire', 'Eye in the Sky') worden samen ingezet om het dodelijke duo achterna te gaan en op te pakken. Elks hebben ze echter hun mening waardoor er conflicten ontstaan tijdens het onderzoek, en het pakken van de moordenaars alleen maar complexer wordt.

Een gevaarlijke cocktail van seksuele aantrekkingskracht, emotionele manipulatie en het vinden van troost in een andere leidt tot ernstige gevolgen voor diegenen die in de weg durven te staan. Vinden DS Lola Franks en DI Jackson Mendy een manier om samen te werken en zo het dodelijke duo te verslaan? Of zijn de lust en gewelddadige drang van het dodelijke duo Freddy en Baba sterker?

'DCI Banks' gaat in première op BBC First vanaf 7 september om 21.00 uur (seizoen 1) en 28 september om 21u (seizoen 2)

De moordverhalen uit 'DCI Banks', gebaseerd op de succesvolle romans van de bekroonde internationale misdaadschrijver Peter Robinson, vinden plaats op het platteland van Yorkshire. Een opvallende en contrasterende achtergrond voor de ijzingwekkende moorden, die de koppige en hardnekkige inspecteur Alan Banks (Stephen Tompkinson) voor zijn rekening neemt om op te lossen.

In het eerste seizoen, drie tweedelige afleveringen, wordt inspecteur Alan Banks (Stephen Tompkinson) samen met zijn team, onder andere collega DS Annie Cabbot (Andrea Lowe; 'Marple', 'Torchwood'), ingezet om verschillende complexe moorden op te lossen. Als een van de moordzaken wel erg dichtbij huis komt, valt er een enorme druk op de schouders van Alan. Hij wordt gevraagd om de vermiste tienerdochter van zijn baas, hoofdinspecteur Gerry Rydell (Colin Tierney; 'Stan Lee’s Lucky Man', 'Nowhere Boy'), terug te vinden. Sluit het eerste seizoen positief af en slaagt Alan erin om de tienerdochter van zijn baas levend terug te vinden of komt hij opnieuw voor een moordzaak te staan?

In het tweede seizoen gaat Alan Banks verder waar hij goed in is, maar met een ander team weliswaar. Het zwangerschapsverlof van zijn collega DS Annie Cabbot (Andrea Lowe) komt dichterbij. Daarom krijgt de Yorkshire Major Crimes Unit er een nieuw teamlid bij; DI Helen Morton (Caroline Catz; 'Doc Martin', 'Single Handed'). Een briljante, bekwame dame, maar op sociaal gebied minder sterk aangelegd.

Het vijfde seizoen van 'Jonathan Creek' is te zien op BBC First vanaf 20 september om 21.00 uur

'Jonathan Creek' is een komische dramaserie over een bedenker van goocheltrucs die vaak wordt ingeschakeld om raadselachtige moorden op te lossen, met in de hoofdrol komiek en Britse tv-persoonlijkheid Alan Davies.

Sinds dat Jonathan (Alan Davies) besloten heeft om naar een groot landhuis te verhuizen met zijn vrouw Polly (Sarah Alexander; 'Coupling', 'Stardust'), gelooft hij dat hij zijn carrière als detective achter zich heeft gelaten. Niets blijkt minder waar te zijn. Voor hij het weet geraakt hij opnieuw verzeild in een reeks nieuwe mysteries. Oude gewoontes sterven duidelijk niet.

Het zesde seizoen van 'Downton Abbey' is te zien op BBC First vanaf 11 september 2020 om 20.00 uur

In september keren we ook voor de laatste keer terug naar de weelderige setting van 'Downton Abbey' voor het zesde (en laatste) seizoen van de internationaal geprezen dramareeks. Terwijl onze tijd met de Crawleys ten einde loopt, blijft de familie onafscheidelijk verbonden met de bedienden die voor hen werken. De wereld staat echter niet stil, en komt de familie dus opnieuw voor nieuwe uitdagingen te staan en worden er verschillende nieuwe paden bewandeld.

Het laatste seizoen van de multi-award winnende serie volgt al onze favoriete karakters terwijl ze streven naar het vinden van geluk voor eens en altijd. Geheimen en breuken bedreigen de eenheid van de familie, terwijl de mensen onderaan de trap blijven navigeren door sociale veranderingen die hun toekomst in gevaar brengen.

Ook op de line up voor dit najaar op BBC First is 'Us'

'Us' brengt het aangrijpende en het ook wel hilarische verhaal van de Petersens familie tot leven, en neemt de kijker mee op hun once-in-a-lifetime reis langs enkele van de mooiste steden ter wereld. Douglas Petersen (Tom Hollander; 'Pride & Prejudice', 'About Time') valt compleet uit de lucht wanneer zijn vrouw Connie (Saskia Reeves; 'Luther', 'Nymphomaniac: Vol I') hem vertelt dat ze wil scheiden. Ze gaat echter nog wel akkoord om hun geplande familietournee door Europa te laten doorgaan. Douglas ziet dit als zijn kans en zweert de liefde van zijn vrouw terug te winnen en zijn moeizame relatie met hun zoon Albie (Tom Taylor; 'The Dark Tower', 'The Last Kingdom', 'Legends') opnieuw te verbeteren.

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? Je kan volgende series blijven volgen:

- 'The Trouble With Maggie Cole', elke dinsdag om 21.00 uur tot 1 september

- 'Downton Abbey', elke donderdag en vrijdag om 20.00uur tot 10 september

- 'The Last Kingdom' seizoen 4, elke woensdag om 22.00 uur tot 23 september