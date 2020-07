BBC First gaat in augustus terug in de tijd

Foto: BBC First - © LEWIS 2020

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux, neemt je met 'Downton Abbey' mee terug naar het eerste deel van de 20ste eeuw.

In augustus zien we de Britse familie Crawley nog steeds op ons scherm. Al sinds mei worden fans van 'Downton Abbey' getrakteerd op de eerste vier seizoenen van de Award én Golden Globe winnende dramaserie. In augustus gaat BBC First gewoon door met de verwennerij en kunnen liefhebbers uitkijken naar het vijfde seizoen van het populaire kostuumdrama.

Het vijfde seizoen van 'Downton Abbey' is te zien op BBC First vanaf 13 augustus 2020 om 20.00 uur.

De Crawley familie en haar bedienden blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden als ze geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen. Robert (Hugh Bonneville; 'Notting Hill', 'Paddington'), Mary (Michelle Dockery; 'The Gentlemen', 'Non-Stop') en Branson (Allen Leech; 'Bohemian Rhapsody', 'The Imitation Game') moeten samenwerken om de toekomst van het landgoed te waarborgen voor de komende generaties. Bransons rol wordt steeds belangrijker voor Downton, maar hij twijfelt aan zijn plek. Mary besluit dat ze toch graag nog een keer wil trouwen, maar vindt ze ooit nog zo veel geluk als met Matthew?

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In juli kan je volgende series blijven volgen:

'McDonald and Dodds', elke zondag om 21.00 uur tot 2 augustus

'Agatha Raisin' seizoen 3, elke maandag om 21.00 uur tot 17 augustus

'The Trouble With Maggie Cole', elke dinsdag om 21.00 uur tot 1 september

'The Last Kingdom' seizoen 4, elke woensdag om 22.00 uur tot 23 september