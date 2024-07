BBC biedt internationale kijkers uitgebreide verslaggeving van de Olympische Spelen via digitale media, televisie- en audioplatforms

BBC heeft aangekondigd uitgebreide verslaggeving te doen vanuit Parijs tijdens de Olympische Spelen voor een internationaal publiek (exclusief het VK). Van 26 juli tot 11 augustus brengt BBC mensen samen zodat ze het laatste nieuws uit Parijs kunnen zien, beluisteren en lezen.

Dit doen ze door middel van uitgebreide internationale verslaggeving op zijn digitale media, tv-, audio- en nieuwsbriefplatforms. Er is ook speciale content op het BBC News-kanaal, nieuwsbrieven, podcasts en features.

BBC Sport

Tijdens de Spelen heeft BBC.com/Sport een speciale 'Paris 2024'-sectie met het laatste nieuws over de Olympische en Paralympische Spelen. Deze sectie bevat live commentaar met de laatste medaillewinnaars, analyse van experten en interactie met gebruikers. Ook zijn er reportages over belangrijke atleten, grote medaille-evenementen, de gaststad en belangrijke gebeurtenissen in Parijs. Bekende voormalige Olympiërs en Paralympiërs, zoals Michael Johnson en Steve Cram, schrijven ook regelmatig columns. Daarnaast zijn er ook live medailletabellen, evenementenschema's met resultaten en statistieken en een dag-tot-dag gids. Er is ook interactieve content beschikbaar zoals een dagelijkse Olympische quiz en publieksstemming.

'TechXplore'

Het technologie- en reisprogramma 'TechXplore' van het BBC News-kanaal zendt voor en tijdens de Spelen drie speciale afleveringen uit. In deze afleveringen wordt onderzocht hoe nieuwe technologieën en innovaties invloed hebben op de training en competitie van atleten, en hoe de Spelen wereldwijd worden uitgezonden en beleefd door kijkers.

In de eerste aflevering 'Countdown to the Games' (uitzending in het weekend van 20 juli), gaat BBC tech-journalist Paul Carter achter de schermen van de Olympische Spelen. Hij laat zien hoe technologie een belangrijke rol speelt bij veel onderdelen van de Spelen: van de evenementen tot de werking van de stadions. Dankzij de toegang tot belangrijke locaties, geeft 'TechXplore' een kijkje achter de schermen en laat zien welke tools zijn ontwikkeld om de Olympische ervaring voor fans en atleten te stroomlijnen.

In aflevering twee, 'The Global Experience', gaat Carter verder met zijn technologische reis. Hij onderzoekt hoe de Zomerspelen in Parijs beleefd worden door mensen over de hele wereld. Dankzij AI en de Cloud zal de ervaring van de Spelen wereldwijd veranderen. Voor het eerst staan satellieten niet centraal in de uitzendinfrastructuur. In plaats daarvan wordt al het beeldmateriaal verzonden via grote datacentra in Frankfurt naar omroepen over de hele wereld. Dit maakt de Spelen van Parijs een stuk duurzamer dan voorgaande edities.

In de derde aflevering 'Breaking Barriers' (uitzending in het weekend van 17 augustus), gaat Carter naar Parijs tussen de Olympische en Paralympische Spelen. Hij mengt zich onder de menigte en legt hun ervaringen vast tijdens sommige spannende momenten van de Olympische Spelen. Deze aflevering geeft Paul de kans om de sfeer in Parijs te beleven. Ook onderzoekt hij de technologie die de beleving voor fans verbetert, zoals speciale kaarten die ontwikkeld zijn om visueel gehandicapten te helpen bij het navigeren door de stad en haar locaties.

BBC News Channel

Er is nog meer Olympische content te vinden op het BBC News-kanaal, met bekende programma's zoals 'Influential with Katty Kay', 'Click', 'The Travel Show' en 'Talking Movies'. Daarnaast zijn er nog andere programma's met een Olympisch of Frans thema om de Spelen te vieren.

'Pedal to Paris' volgt Britse beroemdheden die van Londen naar Parijs fietsen. Zij praten over onder andere vervuiling, duurzaamheid in sport en omgaan met de hitte. De content is te zien op digitale platforms en het BBC News-kanaal.

Het tweede seizoen van de populaire interviewserie 'Influential with Katty Kay' bevat vier afleveringen met Olympische sportlegendes: basketballegende Magic Johnson, alpineskiër Lindsey Vonn, atletiekster Jackie Joyner-Kersee en tweevoudig Olympisch gouden medaillewinnares gymnastiek Aly Raisman.

Het bekende technologieprogramma 'Click' van BBC News heeft een speciale Olympische/Paralympische uitzending vanuit Parijs (uitzending op 3 augustus). Ze bezoeken iconische locaties in de gaststad waar evenementen zullen plaatsvinden. Ook gaan ze op zoek naar technologieën die deze zomer door atleten worden gebruikt, zoals een e-pil die door het Franse rolstoelschermteam wordt gebruikt om de lichaamstemperatuur in real-time te meten, de nieuwste door de Olympische Spelen goedgekeurde zwemkleding die de prestaties van zwemmers verbetert, en de geavanceerde technologie van de Olympische Uitzenddienst die Augmented Reality-versies van de atleten creëert.

Er is ook een herhaling te zien van de Paris Olympics special van 'The Travel Show', 'Paris: Beyond 2024' (uitzending op zaterdag 20 juli). In deze aflevering, die eerder dit jaar werd uitgezonden, bezoekt voormalig Paralympisch atleet Steve Brown Parijs om te ontdekken hoe de Spelen de stad veranderen.

Het filmprogramma 'Talking Movies' heeft ook een speciale aflevering over de Franse cinema gemaakt (herhaling in augustus), waarin de meest iconische industrieën van het land worden belicht.

Daarnaast zendt het BBC News-kanaal regelmatig sportupdates van 'Sportsday' uit. Een verslaggever in Parijs legt de Olympische sfeer vast, geeft updates over de wedstrijden en interviewt atleten en commentatoren. Ze zijn ook aanwezig tijdens de openings- en sluitingsceremonies. Het programma wordt uitgezonden om 23.45 (GMT) met nachtelijke herhalingen.

Audio

Voor de podcast 'On the Podium' interviewen komiek Eliza Skinner en BBC-atletiekcommentator Ed Harry atleten over hun weg naar de Olympische en Paralympische Spelen. Presentatrice Rana Rahimpour duikt in de moeilijke relatie tussen Iran en zijn helden in 'Amazing Sports Stories: Legend of Takhti'. Deze aflevering vertelt het verhaal van Gholamreza Takhti, een meervoudige Olympische goudenmedaillewinnaar, die in januari 1968 dood werd aangetroffen in een hotelkamer in Teheran.

Op BBC World Service English zal er vanuit Parijs uitgebreide Olympische verslaggeving en commentaar zijn in speciale edities van 'Sportsworld' en 'Sport Today', gepresenteerd door Lee James. Ed Harry en Ade Adedoyin doen de verslaggeving ter plaatse. Isaac Fanin verzorgt reportages en interviews in het programma 'Newsday', terwijl Caroline Barker in 'Sportshour' de menselijke verhalen achter de medailles belicht.

In juli en augustus zendt BBC World Service English verschillende documentaires die te maken hebben met de Olympische Spelen, waaronder:

'The Next Paralympians' (uitzending: zaterdag 24 augustus). Deze documentaire wordt gepresenteerd door Dan Pepper, een voormalige Britse Paralympische zwemmer met een verstandelijke beperking. De docu vertelt het verhaal van baanbrekende atleten die als eersten hun land vertegenwoordigen op de Paralympische Spelen in de categorie verstandelijke beperking.

In 'Courting Success - A Journey to Paris 2024' (uitzending: donderdag 29 augustus) leren we meer over het leven en de carrière van rolstoeltenniskampioen Kgothatso Montjane. Zij is de eerste zwarte Zuid-Afrikaanse vrouw die deelnam aan Wimbledon en heeft een duidelijke mening over diversiteit, gelijkheid en inclusie in sport.

'The gay activists who won an Olympic-sized battle' (uitzending: donderdag 25 juli) vertelt het inspirerende verhaal van een kleine campagnegroep die een verandering forceerde nadat wetgevers in Cobb County, Atlanta, een locatie voor het volleybaltoernooi op de Olympische Spelen van 1996, in 1993 een resolutie hadden aangenomen waarin werd gesteld dat 'levensstijlen die door de homogemeenschap worden bepleit, onverenigbaar zijn met de normen die deze gemeenschap beschrijft.'

'India's Wrestling School for Girls' (uitzending: donderdag 25 juli) volgt BBC-journalist Divya Arya terwijl zij onderzoekt wat er nodig is voor meisjes die in de industriestad Haryana in Noord-India wonen om uit te groeien tot Indiase worstelheldinnen.

Tot slot brengen de Olympische Spelen van dit jaar in Parijs de introductie van breakdancing als nieuwe sport.

'B-girl Raygun - Breaking into the Olympics' (uitzending: dinsdag 6 augustus) volgt Rachael Gunn, bekend als b-girl Raygun, de hoogst gerangschikte vrouwelijke breaker in Australië. Zij is de grootste hoop van haar land voor een gouden medaille. De documentaire onderzoekt welke technieken zij kan gebruiken om zich voor te bereiden op het onbekende en waar sport eindigt sport en kunst begint.

Nieuwsbrief

De BBC Sportploeg verzorgt ook een dagelijkse nieuwsbrief genaamd 'BBC Medal Moments'. In deze nieuwsbrief krijgen lezers een globaal overzicht van de Olympische Spelen. BBC Sport belicht elk aspect van de Olympische Spelen in Parijs: de medailleoogst, atleten om in de gaten te houden, verhalen achter de opmerkelijke reizen die velen hebben afgelegd om hun plek op de Spelen te verdienen en samenvattingen van de hoogtepunten die je niet had mogen missen van de vorige dag. Daarnaast wordt er vooruitgeblikt naar wat er nog komen gaat.

'BBC Medal Moments' verschijnt zeven dagen per week gedurende drie weken, van maandag 22 juli tot maandag 12 augustus (in totaal 22 edities), om 13.00 uur GMT. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan vanaf vijf weken voor de lancering.

Features

Op BBC.com krijgen subsecties ook veel Olympisch thematische content, waaronder:

Earth publiceert een serie over Sport and Sustainability, waarin onderwerpen worden behandeld over de milieu-impact van de Olympische Spelen, inclusief een video die de zwembaarheid van de Seine onderzoekt (meerdere artikelen en video's).

Innovation verdiept zich in de Science of Fitness met onderwerpen zoals 'Wat heb je nodig om een Olympiër te zijn?', de gezondste Olympische sporten en andere artikelen over sportwetenschap. Daarnaast wordt ook de Paris Paralympics behandeld, waarbij wordt gekeken naar hoe technologie de toegankelijkheid kan verbeteren en mensen met een handicap kan helpen.

Travel publiceert The SpeciaList, die wekelijks gidsen aanbiedt over Frankrijk, Parijs en verder, voor reizigers die geïnteresseerd zijn in meer dan alleen de Spelen. The World's Table interviewt Olympische koks en komt met opvallende Franse recepten.

Culture bevat onderwerpen zoals een blik op de Franse cinema (in samenwerking met het programma 'Talking Movies' van BBC News Channel), mode, en een historisch stuk over 'Amerikaanse cultuur in Parijs in het interbellum' (100 jaar geleden - 1924).

Cassian Harrison, SVP Content Creation & Acquisition bij BBC Studios: 'Zoals altijd markeert BBC 's werelds oudste sportevenement met alle rijkdom, diepte en autoriteit die enkel BBC kan brengen. Via onze digitale, tv- en audioplatforms bieden we een compleet, maar ook uniek en verrassend overzicht van de Olympische Spelen van 2024 voor ons publiek over de hele wereld.'