'Barnwood Builders' vanaf zaterdag op Discovery

De een zijn oude hout is de ander zijn goud. Zo zou je het werk van de Barnwood Builders kunnen omschrijven. Het team van handige houtbewerkers uit West Virginia, onder aanvoering van Mark Bowe, haalt oude antieke schuren en blokhutten vakkundig uit elkaar om van het hout waanzinnige moderne woningen te bouwen voor entertainment of ontspanning.

In de eerste aflevering rijden ze naar Fredericksburg in Texas waar ze een oude blokhut plaatsen die ze gevonden hebben in Ohio. Ook maken ze een prachtige wijnbar van een oude schuur die ze tegenkwamen in West Virginia.

Het mooie van hun werk is dat de oude historische schuren van de ondergang worden gered en de nieuwe eigenaar een uniek gebouw krijgt dat voldoet aan alle gemakken van de moderne tijd. Recycling in optima forma.

'Barnwood Builders', vanaf zaterdag 6 juni om 18.40 uur op Discovery.