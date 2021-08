'Attack of the Murder Hornets' nieuw op Discovery

Is het een wesp, is het een bij? Nee, het is de Aziatische reuzenhoornaar, nog weer groter dan de hoornaars die we in Nederland steeds vaker zien. De reuzenhoornaar kan wel zes centimeter lang worden en heeft kaken waarmee hij een bij kan onthoofden en hele kolonies kan uitroeien.