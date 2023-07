Apple TV+ onthult trailer en premièredatum aan 'Wanted: The Escape Of Carlos Ghosn'

Apple TV+ kondigde de vierdelige documentaireserie 'Wanted: The Escape of Carlos Ghosn' aan, over het meeslepende verhaal van CEO-turned-fugitive Carlos Ghosn en zijn meedogenloze klim naar de top van de bedrijfsladder.

Verder belicht de reeks zijn schokkende arrestatie en ongelooflijke ontsnapping die de wereld versteld deed staan. 'Wanted: The Escape Of Carlos Ghosn' zal op vrijdag 25 augustus wereldwijd in première gaan. De serie biedt inkijk bij alle hoofdrolspelers in de saga, waaronder Mike Taylor, de voormalige Groene Baret die Ghosns schrijnende ontsnapping in scène zette, en de man in het midden van dit alles - Carlos Ghosn - die voor het eerst zijn kant van dit lopende, wereldwijde nieuwsverhaal vertelt, van begin tot eind.

'Wanted: The Escape Of Carlos Ghosn' is geproduceerd door Academy Award-winnaar James Gay-Rees ('Amy') en Emmy Award-winnaar Paul Martin ('Drive to Survive') en geregisseerd door DuPont en Emmy Award-winnende filmmaker James Jones ('Chernobyl: The Lost Tapes').

Geïnspireerd door het veelgeprezen boek 'Boundless' van The Wall Street Journal-verslaggevers Nick Kostov en Sean McLain, bevat de serie nooit eerder vertoonde interviews en beelden van de hoofdrolspelers die in de omgeving van Ghosn leefden, zijn opkomst naar de macht in Japan, zijn verschillende arrestaties en de details van zijn schrijnende ontsnapping naar Libanon. 'Wanted: The Escape of Carlos Ghosn' biedt de kijkers ongeëvenaarde toegang tot de sleutelfiguren in de saga, de gebeurtenissen zoals die zich ontvouwden en voorspellen wat er daarna komt.

'Wanted: The Escape of Carlos Ghosn' wordt voor Apple geproduceerd door Box To Box en is het werk van James Gay-Rees, Paul Martin en Martin Conway. Amanda Wills, hoofd video van The Wall Street Journal, en Daniel Rosen, uitvoerend producent van The Wall Street Journal Studios.