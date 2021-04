Apple TV+ kondigt natuurdocu 'The Year Earth Changed' met Sir David Attenborough aan

Op de viering van Dag van de Aarde 2021 gaat op Apple TV + 'The Year Earth Changed' in première, een Original documentaire ingesproken door de met een Emmy en BAFTA bekroonde Sir David Attenborough.

Daarnaast komt ook het tweede seizoen van de documentaireseries 'Tiny World' en 'Earth At Night In Colour' beschikbaar. Elk van deze baanbrekende Originals, die op 16 april 2021 wereldwijd in meer dan 100 landen in première gaan, zal kijkers boeien en inspireren om Earth Day, 's werelds grootste jaarlijkse milieuevent, in te luiden.

'Tijdens dit moeilijke jaar hebben veel mensen de waarde en schoonheid van de natuurlijke wereld heroverwogen en er veel troost uit gehaald', aldus Attenborough. 'Maar de lockdown creëerde ook een uniek experiment dat licht heeft geworpen op de impact die we hebben op de natuurlijke wereld. De verhalen over hoe dieren in het wild reageren, hebben aangetoond dat zelfs kleine veranderingen in wat we doen een groot verschil kunnen maken.'

Met exclusieve beelden van over de hele wereld na een ongekend jaar, is 'The Year Earth Changed' een actuele documentairespecial die een frisse nieuwe benadering geeft van de wereldwijde lockdown en de opbeurende verhalen die eruit zijn voortgekomen. Van het horen van vogelgezang in verlaten steden tot het zien van walvissen die op nieuwe manieren met elkaar communiceren, tot het tegenkomen van capibara's in Zuid-Amerikaanse buitenwijken, enz. Mensen over de hele wereld hebben de kans gekregen om als nooit tevoren met de natuur om te gaan. In de één uur durende special zullen kijkers zien hoe veranderingen in menselijk gedrag - het verminderen van het cruiseschipverkeer, het sluiten van stranden een paar dagen per jaar, het identificeren van meer harmonieuze manieren waarop mensen en dieren in het wild naast elkaar kunnen bestaan ​​- een diepgaande impact kunnen hebben op de natuur.

De documentaire, ingesproken door Sir David Attenborough, is een liefdesbrief aan de planeet Aarde, waarin wordt benadrukt hoe de natuur ons hoop kan geven voor de toekomst.

'The Year Earth Changed' wordt geproduceerd door BBC Studios Natural History Unit, geregisseerd door Tom Beard, en uitvoerend geproduceerd door Mike Gunton en Alice Keens-Soper.

Terugkerend voor seizoen twee, biedt 'Tiny World', verteld en uitvoerend geproduceerd door Paul Rudd ('Ant-Man'), de kijkers een uniek perspectief op de natuurlijke wereld en belicht het de vindingrijkheid en veerkracht van de kleinste wezens van de planeet. Met meer dan 200 soorten gefilmd en 3.160 uur aan beeldmateriaal, deelt de docuserie met zes afleveringen verrassende verhalen en spectaculaire cinematografie die kleine wezens en de buitengewone dingen die ze doen om te overleven, belicht. Voor het eerst op film vastgelegd zijn anemoongarnalen, die klappen om aan te geven dat ze van plan zijn roofvissen schoon te maken; het 'bijtende' gedrag van fang blenny fish, gefilmd in slow-motion met ongekend gebruik van fantoom-hogesnelheidscamera's; en Etruskische spitsmuizen, waarvan bekend is dat ze de meest hongerige zoogdieren op aarde zijn. 'Tiny World' wordt geproduceerd door Plimsoll Productions en is uitvoerend geproduceerd door Tom Hugh Jones, die ook als schrijver fungeert bij David Fowler. Grant Mansfield en Martha Holmes dienen ook als uitvoerende producenten namens Plimsoll Productions.

De baanbrekende originele serie 'Earth At Night In Color' keert ook terug voor een tweede seizoen met zes geheel nieuwe afleveringen, verteld door Tom Hiddleston ('Avengers'). Met behulp van geavanceerde camera's en een revolutionair postproductieproces presenteert 'Earth At Night In Color' de nachtelijke wonderen van de natuur met een opvallend nieuwe helderheid. Sommige nooit eerder vertoonde gedragingen van dieren in het donker, vastgelegd met camera's bij weinig licht en licht van een volle maan, zijn onder meer olifanten die met hyena's vechten rond door sterren verlichte waterpoelen en kangoeroes die zich onder de dekking van de duisternis omhelzen om een ​​partner te vinden. Andere dieren in het nieuwe seizoen zijn poema's, ijsberen, mantaroggen en het kleine planktonleven 's nachts in de oceaan. 'Earth At Night In Color' wordt geproduceerd door Offspring Films. De serie is uitvoerend geproduceerd door Alex Williamson en series geproduceerd door Sam Hodgson.

'Tiny World' en 'Earth At Night In Color' zullen te zien zijn in een speciale Earth Day-kamer op Apple TV +, met een samengestelde verzameling inhoud die het thema van het behoud van de planeet omarmt. Ook inbegrepen zijn de Cinema for Peace International Green Film Award-winnende film 'The Elephant Queen' en 'Here We Are: Notes for Living on Planet Earth', die vorig jaar debuteerde op de 50ste verjaardag van Earth Day. De korte animatiefilm, gebaseerd op het bestverkochte kinderboek van Oliver Jeffers, wordt verteld door Meryl Streep. Jacob Tremblay schittert als een vroegrijpe zevenjarige die aan de vooravond van de Dag van de Aarde over de wonderen van de planeet leert van zijn ouders (Chris O'Dowd, Ruth Negga) en een mysterieuze tentoonstelling in het toepasselijk genaamde Museum of Everything. .