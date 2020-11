Apple TV + kondigt seizoen twee én drie aan van comedyserie 'Dickinson'

Apple TV + kondigt seizoen twee Ún drie aan van comedyserie 'Dickinson'

De award-winnende serie 'Dickinson', gemaakt door Alena Smith en met in de hoofdrol Hailee Steinfeld, genomineerd voor een Academy Award, keert terug voor seizoen twee op 8 januari 2021, exclusief op Apple TV +.

De veelgeprezen, Peabody Award-winnende Apple Original-comedyserie 'Dickinson' keert officieel terug voor het tweede seizoen op vrijdag 8 januari 2021, exclusief op Apple TV +. Apple heeft ook meteen aangekondigd dat de serie een vroege verlenging heeft gekregen voor ook een derde seizoen.

Gemaakt, geschreven en uitvoerend geproduceerd door Alena Smith en met in de hoofdrol Academy Award en Golden Globe Award-genomineerde Hailee Steinfeld, die uitvoerend producent is, gaat het tweede seizoen van 'Dickinson' wereldwijd in première op Apple TV + met de eerste drie afleveringen, op 8 januari 2021 , gevolgd door wekelijks nieuwe afleveringen, elke vrijdag.

In het tweede seizoen wordt Emily Dickinson ('Steinfeld') uit haar privésfeer gehaald en in de openbaarheid gebracht, terwijl ze worstelt met het gevoel dat het najagen van roem een ​​gevaarlijk spel voor haar zou kunnen zijn.

Seizoen twee van 'Dickinson' zal Steinfeld herenigen met de overige castleden Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Toby Huss en Adrian Blake Enscoe, evenals de wereldberoemde rapper, zanger en songwriter, Wiz Khalifa, die zal terugkeren als 'Death'.

Het tweede seizoen zal ook gloednieuwe gaststerren introduceren, waaronder Nick Kroll als 'Edgar Allan Poe', Timothy Simons als 'Frederick Law Olmsted', 'Ayo Edebiri als' Hattie 'en Will Pullen als' Nobody '. Eerder aangekondigde terugkerende gaststerren in seizoen twee zijn onder meer Finn Jones als 'Sam Bowles' en Pico Alexander als 'Ship'.

'Dickinson' wordt geproduceerd door Alena Smith; Michael Sugar en Ashley Zalta voor Sugar23 Productions; Alex Goldstone voor anonieme inhoud; Paul Lee en Josh Stern voor wiip; en Hailee Steinfeld. Alena Smith fungeert ook als schrijver en showrunner. De serie is geproduceerd door Wiip, Anonymous Content en Sugar23. De serie verdiende een Peabody Award en GLAAD Media Award-nominatie na het eerste seizoen.