Animatieserie 'Unicorn: Warriors Eternal' komt naar Cartoon Network

HBO Max en Cartoon Network hebben groen licht gegeven voor 'Unicorn: Warriors Eternal', een unieke actie-animatieserie met aan het roer de met een Emmy® Award-bekroonde maker Genndy Tartakovsky.

Geïnspireerd door mythes en oude verhalen van over de hele wereld, volgt de serie een team van oeroude tienerhelden die samenwerken om de wereld te beschermen tegen een onvoorzien onheil. Doordat bovennatuurlijke thema’s vervlochten worden met avontuur biedt de serie leuke, maar ook mysterieuze personagegebonden verhalen voor kinderen, tieners en ouders.

Geproduceerd door Cartoon Network Studios is 'Unicorn: Warriors Eternal' nu in ontwikkeling voor HBO Max en Cartoon Network.

'Unicorn: Warriors Eternal' volgt een team van oeroude helden die de wereld beschermen tegen een onheilspellende kracht. In de loop van de geschiedenis stonden eenhoorns al symbool voor deugdzaamheid en verschijnen ze om ervoor te zorgen dat goedheid regeert. Wanneer onze helden te vroeg ontwaken bevinden zij zich in de lichamen van tieners. Omdat ze zijn beschadigd, zijn ze hun herinneringen over wie ze zijn en de eeuwenoude geschiedenis van de eenhoorns verloren. Bovendien zijn sommige van hun magische vaardigheden verzwakt en verscheurd. Ze moeten niet alleen de wereld beschermen tegen de oprukkende duisternis, maar moeten dit doen terwijl ze proberen om te gaan met het onverwachte gelach en humor dat gepaard gaat met de angst en emoties van tieners.

'Het opnieuw verwelkomen van Genndy bij Cartoon Network, en nu ook HBO Max, geeft de uitgelezen kans om een nieuwe generatie fans te laten kennismaken met zijn baanbrekend werk en deze unieke serie die iets biedt jong en oud', aldus Tom Ascheim, President, Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC). 'Genndy is een zeer gerespecteerde maker wiens levendige verhalen ons publiek en artiesten heeft geïnspireerd. We zijn vereerd om samen met hem dit nieuwe epische avontuur te beleven.'

'Vijfentwintig jaar terug was Dexter’s Laboratory Cartoon Network’s eerste originele serie', vult Tartakovsky aan. 'Het startte een ongelofelijk creatieve relatie die in de jaren daarna voortgezet werd. Vandaag ben ik zo trots en vereerd om een animatieserie te mogen ontwikkelen voor HBO Max en Cartoon Network, en een nieuwe relatie te starten waarin nog meer gedurfde en originele verhalen gemaakt kunnen worden. 'Unicorn: Warriors Eternal' wordt ongelofelijk cool en ik kan niet wachten tot mensen het kunnen zien!'

De veelgeprezen en meervoudig Emmy® Award-winnaar Tartakovsky heeft eerder projecten gecreëerd binnen het Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC) portfolio, waaronder het Adult Swim’s met een Emmy® Award genomineerde 'Primal' en 'Samurai Jack', en ander noemenswaardig erfgoed van Cartoon Network zoals 'Dexter's Laboratory' en 'Sym-Bionic Titan'. Tartakovsky regisseerde ook de originele 'Star Wars: Clone Wars'-serie. In 2012 maakte hij zijn filmregie debuut met Sony Pictures Animation's 'Hotel Transylvania' en regisseerde hij ook de twee vervolgen 'Hotel Transylvania 2' and 'Hotel Transylvania 3: Summer Vacation'.