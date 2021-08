Amazon Studios' 'The Lord of the Rings' Original Series lanceert op 2 september 2022

De langverwachte Amazon Original 'The Lord of the Rings' televisieserie gaat vrijdag 2 september 2022 wereldwijd in première op Prime Video, met wekelijks nieuwe afleveringen.

Het nieuwe epische drama brengt voor het eerst J.R.R. Tolkien's legendarische Tweede Era van Midden-aarde op het scherm. De serie begint in een tijd van relatieve vrede, duizenden jaren voor de gebeurtenissen in J.R.R. Tolkien's boeken 'The Hobbit' en 'The Lord of the Rings', en volgt een groep bekende en nieuwe personages die de confrontatie aangaan met het lang gevreesde kwaad dat opnieuw zijn intrede doet in Midden-aarde.

De hoofdrollen zijn voor Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, en Sara Zwangobani.

De serie wordt geleid door showrunners en executive producers J.D. Payne & Patrick McKay. Uitvoerend producenten zijn Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond, en Sharon Tal Yguado. Wayne Che Yip is uitvoerend co-producent en regisseert samen met J.A. Bayona en Charlotte Brändström. Christopher Newman is producent.

'De reis begint op 2 september 2022 met de première van onze originele 'The Lord of the Rings'-serie op Prime Video. Wij zijn allemaal enthousiast om ons wereldwijde publiek mee te nemen op een nieuwe en epische reis door Midden-aarde! Onze getalenteerde producenten, cast, creatieve en productieteams hebben onvermoeibaar gewerkt in Nieuw-Zeeland om deze onvertelde visie tot leven te brengen', zegt Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios.

'Zoals Bilbo zegt: 'Nu denk ik dat ik helemaal klaar ben om op een andere reis te gaan.' Het leven en ademen van Midden-aarde deze maanden is hét avontuur van mijn leven geweest. We kunnen niet wachten tot de fans de kans krijgen om dat ook te doen', aldus Payne en McKay.

'The Lord of the Rings', een wereldberoemd literair werk en winnaar van de International Fantasy Award en de Prometheus Hall of Fame Award, werd in 1999 door Amazon-klanten uitgeroepen tot het favoriete boek van het millennium. In 2003 werd 'The Lord of the Rings' door 'The Big Read' van de BBC tot de meest geliefde roman aller tijden in Groot-Brittannië uitgeroepen. 'The Lord of the Rings' boeken zijn vertaald in ongeveer 40 talen en er zijn meer dan 150 miljoen exemplaren van verkocht.

