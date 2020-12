Amazon Studios geeft groen licht aan 'I'm A Virgo'

Amazon Studios heeft aangekondigd dat het de nieuwe serie 'I'm A Virgo' van Boots Riley ('Sorry to Bother You') heeft besteld, met in de hoofdrol Jharrel Jerome ('Moonlight', 'When They See Us').

'I'm A Virgo' is gemaakt en geschreven door Riley, die ook uitvoerend producent is, samen met Michael Ellenberg en in samenwerking met Media Res, en Jerome. Riley zal ook de serie regisseren. 'I'm A Virgo', een co-productie van Amazon Studios en Media Res, zal exclusief in première gaan op Amazon Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

'I'm A Virgo' is een absurdistische, coming-of-age joyride over een bijna 4 meter lange jonge zwarte man die woont in Oakland, CA.

'Ik ben blij dat ik samen met Amazon aan dit project werk', zei Riley. 'Deze show zal me ofwel prijzen ofwel verbannen, en daarom heb ik betaling vooraf geëist.'

''I'm A Virgo' is verfrissend, origineel en in uniek in zijn soort', zei Albert Cheng, COO en co-hoofd van Televisie, Amazon Studios. 'Niemand is net als Boots, en we zijn zo verheugd om met hem en Jharrel te werken aan deze fantastische, grappige en volstrekt unieke nieuwe serie. We kunnen niet wachten tot onze Prime Video klanten het kunnen zien.'

Riley's eerste speelfilm 'Sorry to Bother You', die hij schreef en regisseerde, was één van de meest populaire films op het Sundance Film Festival in 2018, waar het was genomineerd voor de Grand Jury Prize. Later dat jaar tekende hij een scriptdeal met Media Res, wat leidde tot 'I'm a Virgo'.

Naast zijn werk in de film, is Riley het meest bekend om zijn twee decennia durende periode als leider van The Coup, een radicale funk / punk / hip-hop band, hij schreef zes albums en het kreeg de 'Pop Album of The Year' toegekend door The Washington Post en de Associated Press, en 'Hip Hop Album of The Year' door Rolling Stone.

Jerome won de Emmy Award voor Outstanding Lead Actor voor zijn optreden in Ava DuVernay's; 'When They See Us'. Hij speelde ook in Barry Jenkins' film 'Moonlight', die de Academy Award voor Beste Film van het Jaar won, en hij won de Robert Altman Award van Jerome Film Independent en de Gotham Award voor de beste groeps cast.