Amazon Prime Video presenteert Britse komediefilm 'Your Christmas or Mine?'

Amazon Prime Video heeft aangekondigd dat de Britse film 'Your Christmas or Mine?' in december 2022 wereldwijd in meer dan 240 territoria op Prime Video in première zal gaan.

De nieuwe film 'Your Christmas Or Mine?' heeft een Britse cast, waaronder Asa Butterfield, Cora Kirk, Alex Jennings, David Bradley, Harriet Walters, Daniel Mays, Angela Griffin, Natalie Gumede, Lucien Laviscount en Ram John Holder.

De film, gemaakt voor Amazon Prime Video door Shiny Button, onderdeel van Banijay UK, volgt het jonge stel James (Asa Butterfield, 'Sex Education') en Hayley (Nieuwkomer, Cora Kirk), die na een rampzalige verwisseling uiteindelijk elkaars familie kerstfeest moeten meemaken zonder hun partners.

De studenten Hayley en James zijn jong en verliefd. Nadat ze afscheid hebben genomen voor Kerstmis op een treinstation in Londen, nemen ze allebei dezelfde impulsieve beslissing om van trein te wisselen en elkaar te verrassen. Terwijl ze elkaar passeren op het station, zijn ze zich er totaal niet van bewust dat ze zojuist van kerstmis hebben geruild. Hayley komt aan in een groot landhuis in een klein dorpje op het platteland van Gloucester en treft daar een plek aan waar Kerstmis niet bestaat. James reist naar het noorden naar een kleine twee-onder-een-kap in Macclesfield waar hij zich in het warme en chaotische pandemonium begeeft dat alleen een gezinskerstfeest kan brengen. Wanneer het hele land wordt bedekt met de grootste sneeuwval ooit, zitten de geliefden vast in de meest drukste tijd van het jaar. Kersttradities worden op hun kop gezet, geheimen worden onthuld, en familiale waarheden worden verteld met hilarische gevolgen. Het stel realiseert zich dat ze nog heel veel niet van elkaar weten. Zullen ze in staat zijn om op tijd terug te zijn voor Kerstmis? En zal de prille relatie tussen Hayley en James het redden tot het nieuwe jaar?

'Het is een bewijs van de warmte, humor en emotionele eerlijkheid van Tom Parry's briljante script voor 'Your Christmas or Mine?' dat we zo'n geweldige cast en crew voor het project hebben kunnen aantrekken', zegt regisseur Jim O'Hanlon. 'Ik ben heel enthousiast om dit te regisseren - zelfs als dat betekent dat ik mijn zomer in sneeuw en ijzel moet doorbrengen in plaats van op het strand.'

De film is geregisseerd door Jim O'Hanlon ('Catastrophe', 'Trying') en uitvoerend geproduceerd door Kris Thykier ('Kick-Ass', 'Tolkien') en Andy Brereton ('Murder in Successville'). 'Your Christmas or Mine', geschreven door Tom Parry ('The Job Lot'), bevat een stellaire line-up van Brits talent, waaronder Alex Jennings ('The Crown'), Harriet Walter ('Killing Eve'), Daniel Mays ('Fisherman's Friends'), David Bradley (de 'Harry Potter'-serie), Angela Griffin ('White Lines'), Natalie Gumede ('Titans'), Lucien Laviscount ('Snatch') en Ram John Holder ('Desmond's').

'Vanaf het moment dat we het idee hoorden voor 'Your Christmas or Mine?' wisten we dat het iets heel speciaals was dat we naar onze klanten moesten brengen, en we waren enthousiast om samen met Shiny Button te werken aan deze prachtige Britse komedie voor het publiek wereldwijd', aldus Martin Backlund, hoofd content, UK, Ierland en Nordics bij Prime Video. 'We kijken uit naar het moment dat 'Your Christmas or Mine?' zijn plaats inneemt tussen de klassieke kerstfilms waar onze klanten zo dol op zijn, en we hopen het de komende jaren op te volgen met een toenemend aantal exclusieve Britse films gemaakt voor Amazon Prime Video.'

'Your Christmas or Mine?' wordt gemaakt door Shiny Button (onderdeel van Banijay UK). De uitvoerend producenten zijn Andy Brereton, Kris Thykier, Jim O'Hanlon en Tom Parry en de producer is Kate Heggie.

'Your Christmas or Mine?' gaat met kerstmis 2022 wereldwijd, exclusief op Prime Video, in première.