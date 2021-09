Amazon Prime Video geeft groen licht voor psychologische thriller 'Wilderness'

Geproduceerd door Firebird Pictures, wordt de Britse Amazon Original serie 'Wilderness' geschreven door Marnie Dickens en geproduceerd door Elizabeth Kilgarriff.

Het filmen begint volgend jaar, en de serie zal in 2023 exclusief op Prime Video te zien zijn in meer dan 240 landen en gebieden.

De nieuwe psychologische thriller, 'Wilderness', zal in 2023 lanceren op Amazon Prime Video. De UK Original serie, gebaseerd op de gelijknamige roman van Beverley Jones, wordt geschreven, gecreëerd en geproduceerd door Marnie Dickens. Uitvoerend producent is Elizabeth Kilgarriff en de serie wordt geproduceerd door Firebird Pictures voor Amazon Studios.

Het Britse koppel Liv en Will lijkt het allemaal te hebben: een rotsvast huwelijk, een glamoureus nieuw leven in New York duizenden kilometers van hun provinciale geboortestad en nog jong genoeg om het gevoel te hebben dat hun hele leven nog voor hen ligt. Tot Liv hoort over Will’s affaire. Een gebroken hart wordt snel gevolgd door een andere emotie: woede. Wraak is haar enige redding, en als Will een fantastische reis door de nationale parken van Amerika voorstelt om hun relatie een nieuwe start te geven, weet ze precies de juiste plek...

'Wilderness' is een verwrongen liefdesverhaal, waar een droomvakantie en een zogenaamd 'happy-ever-after' snel verandert in een levende nachtmerrie.

Marnie Dickens: ''Wildernis' is pure, onvervalste pret, waarin onze heldin Liv de dingen zegt waarvan je zou willen dat je ze zelf durfde te zeggen, de dingen doet waarover je alleen maar over kunt fantaseren en leeft volgens haar eigen, steeds buitenissige wordende regels. Ik ben verheugd om het Prime Video publiek mee te nemen op haar rit.'

'Ik ben verheugd om 'Wilderness' toe te voegen aan ons groeiend portfolio van premium UK Original scripted series', zegt Dan Grabiner, Head of UK Originals, Amazon Studios. 'Het is een heerlijk verwrongen thriller, en Marnie Dickens en het getalenteerde team van Firebird Pictures zijn de perfecte combinatie om dit te realiseren.'

Elizabeth Kilgarriff: 'We zijn zo enthousiast om Marnie's aangrijpende en provocerende scripts tot leven te brengen met het fantastische team van Amazon. Beverley's briljante tot leven te brengen op het scherm; 'Wilderness' vraagt hoe ver je zou gaan om wraak te nemen op de persoon die je hart heeft uitgerukt.'