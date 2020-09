Amazon Prime Video bevestigt tweede seizoen van docuserie 'Fernando'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Amazon Prime Video kondigde deze week een tweede seizoen van de Amazon Exclusive docu-serie 'Fernando' aan. In de nieuwe serie afleveringen wordt de bekende Spaanse coureur gevolgd tijdens zijn terugkeer naar de F1 met Renault.

Het tweede seizoen zal bestaan uit 4 afleveringen en geeft kijkers inzicht in het moeilijke pad en de uitdagingen waar de Spaanse racer op en buiten het circuit mee te maken heeft om na een afwezigheid van twee jaar terug te keren naar de topcompetitie.

'Het is een eer om deze docuserie op Amazon Prime Video in première te laten gaan', aldus Fernando Alonso. 'In het eerste seizoen zie je de opofferingen en eisen die gepaard gaan met deelname aan de meest uitdagende racewedstrijden ter wereld maar het tweede seizoen, over mijn terugkeer naar de Formule 1, zal nog spannender zijn, dit kun je niet missen!'

'De bevestiging van de verwachte terugkeer van Fernando Alonso naar de Formule 1 is een heel belangrijke gebeurtenis voor de wereldwijde sportgemeenschap en voor zijn fans', verklaarde Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content, Spanje. 'We wilden een blik achter de schermen laten zien tijdens de weg terug van de coureur naar het hoogste niveau van de racecompetitie. Daarom zijn we blij dat we een tweede seizoen van deze hit-docuserie hebben gecontracteerd. Het tweede seizoen van 'Fernando' zal de voorbereiding van de coureur en zijn terugkeer naar de circuits een paar weken voor de première van het eerste seizoen laten zien. Wij hopen dat Prime leden over de hele wereld er dol op zullen zijn.'

Het tweede seizoen van de serie betekent ook een nieuwe uitdaging voor The Mediapro Studio. We hebben het voorrecht om samen met Fernando Alonso terug te keren naar de Formule 1 en met hem en zijn team het dagelijkse leven te delen en vast te leggen wat deze competitie inhoudt op sportief en persoonlijk vlak', aldus Javier Mendez, Director of Global Content, The Mediapro Studio. 'We hopen dat kijkers over de hele wereld zullen genieten van het eerste seizoen en uitkijken naar het tweede.'

Fernando wordt geproduceerd door THE MEDIAPRO STUDIO met Javier Mendez, Laura Fernandez Espeso en Bernat Elías als uitvoerend producenten en wordt geregisseerd door Arnau Monras en Jaume García. De docuserie past bij de brede selectie van sport content die beschikbaar is op Amazon Prime Video, zoals de Amazon Original serie 'El Corazón de Sergio Ramos', 'Six Dreams' en 'All or Nothing'.