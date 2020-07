Amazon Original Serie 'The Boys' krijgt derde seizoen

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2019

Amazon Studios kondigde vandaag aan dat het officieel een derde seizoen van zijn hitserie 'The Boys' heeft besteld. Ze kondigen dit aan nog voordat het langverwachte tweede seizoen beschikbaar komt op 4 september.

De serie wordt gecoproduceerd met Sony Pictures Television. De aankondiging werd vandaag gedaan tijdens The Boys Comic-Con@Home Panel. Daarnaast werd onthuld dat Emmy Award-winnende Aisha Tyler zal optreden als host en uitvoerend producent van de officiële 'The Boys' aftershow ‘'rime Rewind: Inside The Boys'. Leden van de cast, het creatieve team en andere speciale gasten zullen zich bij Aisha Tyler aansluiten, terwijl ze de gebeurtenissen uit de afleveringen analyseert.

'Amazon, in een gedurfde en historische poging om hun 'gekke' demografie uit te breiden, heeft groen licht gegeven voor seizoen 3 van 'The Boys'! De schrijvers en ik zijn hard aan het werk in de (virtuele) schrijfkamer en we moeten helaas zeggen dat de wereld ons veel te veel materiaal heeft gegeven. We hopen begin 2021 te schieten, maar dat is aan een microscopisch klein virus', zei showrunner en uitvoerend producent Eric Kripke. 'Alsof dat nog niet genoeg is, brengen we je een seizoen 2 aftershow 'Prime Rewind: Inside The Boys'. Dubbele verleiding was de bedoeling, de after show wordt namelijk gehost door de unieke Aisha Tyler en de cast en de crew zijn ook te gast tijdens de aftershow. Het is een diepe duik in 'hoe' we deze waanzinnige serie gemaakt hebben. Serieus, dank aan Sony, Amazon en de fans. We vinden het zo leuk om deze show te maken en we zijn blij dat we nog meer mogen maken.

'Eric Kripke en de ongelofelijke cast van 'The Boys' blijven een wilde en actievolle serie vol verrassingen leveren en niet-te-missen momenten die de serie tot een wereldwijde hit hebben gemaakt', aldus Vernon Sanders, Co-Head of Television, Amazon Studios. 'We zijn super enthousiast om te zien waar Eric 'The Boys' en 'The Supes' in seizoen 3 naartoe gaan, en om Aisha Tyler bij de familie van 'The Boys' te zien als host van 'Prime Rewind: Inside The Boys'.'

Jeffrey Frost, President, Sony Pictures Television Studios voegde toe: ''The Boys' is als geen enkele andere show op televisie. Het is ongelooflijk vermakelijk en meeslepend en tilt de programmering naar een heel nieuw niveau. Wij zijn opgewonden over seizoen 3 aangezien wij Eric Kripke kennen en deze ongelooflijk getalenteerde cast de lat nog hoger gaat leggen. En 'Prime Rewind: Inside The Boys' is de show om het allemaal in thuis te brengen!'

Aisha Tyler added, ''The Boys' is een van de slimste, meest oneerbiedige, onbehouwen badass shows die je kunt streamen. Ik werd een fan tijdens seizoen 1 en dit seizoen ben ik super opgewonden om fans mee te mogen nemen in een reis door de show als host van 'Prime Rewind: Inside The Boys'. Seizoen 2 is groter, stoerder en gedurfder dan ooit tevoren, dus na elke aflevering neem ik je graag mee om door de puinhoop van onze gevoelens te graven. Ik beloof je, we komen er wel doorheen. Net zoals 'The Boys' er doorheen komen - gestoord, maar dan wel samen.'

'The Boys' is gebaseerd op The New York Times best-selling strip van Garth Ennis en Darick Robertson, de serie is ontwikkeld door showrunner Eric Kripke ('Supernatural'), die ook de schrijver en uitvoerend producent is. Naast Kripke zijn de uitvoerend producenten vanuit Point Grey Pictures; Seth Rogen ('Predikant'), Evan Goldberg ('Preacher'), en James Weaver ('Preacher'), vanuit Original Film; Neal H. Moritz ('Prison Break') en Pavun Shetty ('New Girl') en als laatste zijn ook Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Ken Levin en Jason Netter uitvoerende producten van de serie. Ennis en Robertson produceren ook samen met Michael Saltzman. De acht-episode lange Amazon Original serie zal beschikbaar zijn op Prime Video in meer dan 200 gebieden over de hele wereld en wordt geproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television Studios met Point Grey Pictures, Kripke Enterprises en Original Film.

In het nog heftigere en krankzinnige tweede seizoen zijn 'The Boys' op de vlucht voor de wet. Ze worden opgejaagd door de Supes en proberen zich wanhopig te hergroeperen en terug te vechten tegen Vought. Ondergedoken proberen Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) en Kimiko (Karen Fukuhara) zich aan te passen aan een nieuw normaal, dit alles gebeurt terwijl Butcher (Karl Urban) nergens te vinden is. Tegelijkertijd moet Starlight (Erin Moriarty) haar plaats in The Seven innemen, want Homelander (Antony Starr) wil de volledige macht overnemen. Zijn macht wordt echter bedreigd door de toevoeging van Stormfront (Aya Cash), een social media-savvy en nieuwe Supe, die een eigen agenda heeft. Daarbovenop komt nog dat de Supervillain-dreiging die in het middelpunt van de belangstelling staat en zorgt voor onrust terwijl Vought probeert te profiteren van de paniek in het land.

Tot de Supes of The Seven behoren ook Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) en Black Noir (Nathan Mitchell).

'Prime Rewind: Inside The Boys' is uitvoerend geproduceerd door Michael Davies, Aisha Tyler, Julia Cassidy, Eden Sutley en Jennifer Ryan. De show begint op 28 augustus met een terugblik op seizoen één en gaat verder op 4 september wanneer er na elke aflevering van seizoen 2 wordt nagepraat. 'Prime Rewind: Inside The Boys' loopt tot 9 oktober tijdens de finale-aflevering van het seizoen. Amazon Studios, Embassy Row en Sony Pictures Television produceren de bijbehorende serie.

Prime leden kunnen 'The Boys' exclusief streamen via de Prime Video app voor TV’s, aangesloten apparaten waaronder Fire TV, mobiele apparaten en online. Leden kunnen het ook downloaden naar mobiele apparaten om offline te bekijken zonder extra kosten voor hun lidmaatschap. De serie is een wereldwijde release en beschikbaar op amazon.com/TheBoys voor Prime Video leden in meer dan 200 landen en gebieden.