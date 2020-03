Amazon kondigt releasedatum van 'The Walking Dead: World Beyond' aan

Foto: © Amazon Prime Video/BOBBERY AMSTERDAM 2019

'The Walking Dead: World Beyond' is vanaf 13 april 2020 te zien is op Prime Video. Amazon deelt ook een nieuwe selectie beelden uit de derde serie van 'The Walking Dead'.

Na de succesvolle release van 'The Walking Dead' and 'Fear the Walking Dead', is de volgende serie gemaakt door Scott M. Gimple, met Matt Negrete als co-creator en showrunner. Sterren in de serie zijn Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston en Nico Tortorella.

'The Walking Dead: World Beyond' heeft gaststerren zoals Natalie Gold ('Succession', 'The Land of Steady Habits') als Lyla, een mysterieus personage, die vanuit haar eigen geloof, in de schaduw te werk gaat, Al Calderon ('Step Up: High Water') als Barca; Scott Adsit ('Veep', '30 Rock') als Tony; en Ted Sutherland ('Fear Street', 'Rise') als Percy.

'The Walking Dead: World Beyond' richt zich op de eerste generatie die in de zombie wereld is opgegroeid. Sommigen zullen helden worden, sommigen worden schurken, uiteindelijk zal iedereen voor altijd veranderen. Allemaal zijn ze volwassen en hebben ze hun eigen identiteit, zowel goed als slecht.

De nieuwe serie van 'The Walking Dead' is geproduceerd door AMC Studios en zal beschikbaar zijn op Prime Video in heel Azië-Pacific, het Midden-Oosten, Afrika en Europa (met uitzondering van Spanje en Portugal). De serie zal op AMC beschikbaar zijn in Noord- en Zuid-Amerika, Spanje en Portugal.

'The Walking Dead: World Beyond' zal beschikbaar zijn op Amazon Prime Video in Azië-Pacific, het Midden-Oosten, Afrika en een selectie van landen in Europa.