Amazon kondigt 'Prime Day Show 'aan met Billie Eilish, H.E.R. en Kid Cudi

Amazon kondigt aan dat de veelbekroonde en toonaangevende artiesten Billie Eilish, H.E.R. en Kid Cudi de sterren zullen zijn van de 'Prime Day Show', een driedelige indrukwekkend muzikaal evenement gepresenteerd door Amazon Music.

De belangrijkste topartiesten van de muziek- en entertainmentindustrie worden gepresenteerd ter viering van Amazon Prime Day. Alle drie de afleveringen van de 'Prime Day Show' gaan vanaf 17 juni wereldwijd in première op Prime Video en zijn 30 dagen lang beschikbaar voor alle klanten, met of zonder Prime-lidmaatschap.

'Werken met Billie Eilish, H.E.R. en Kid Cudi om hun muziek tot leven te brengen was geweldig', zegt Ryan Redington, VP van Music Industry bij Amazon Music. 'Zien hoe deze wereldwijd bekende artiesten drie shows creëren vanuit het diepste van hun verbeelding is iets wat wij nog nooit eerder hebben gedaan. We vinden het geweldig om met de fans van deze drie bijzondere artiesten Prime Day te vieren.'

'Deze iconische artiesten zijn niet alleen nieuwe wegen ingeslagen in de muziek, maar ze zijn ook geïnspireerde verhalenvertellers, cultuurscheppers en visionairs', aldus Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. 'We vinden het geweldig om samen te werken met Billie, H.E.R. en Cudi om deze authentieke en diep persoonlijke specials aan hun fans wereldwijd te presenteren terwijl we Prime Day vieren.'

Kijkers van de 'Prime Day Show' worden getrakteerd op drie unieke ervaringen waarin performance en storytelling samensmelten en fans worden meegenomen naar sferen geïnspireerd op Parijs, The Dunbar Hotel en de kosmos.

Billie Eilish

Billie brengt een Parijse buurt tot leven met een reeks filmische performances. De show speelt zich af in de stad die bekend staat als de geboorteplaats van de cinema en is geregisseerd door Billie Eilish en Sam Wrench. De show bevat nieuwe muziek van Billie's aankomende album, Happier Than Ever. Dit adembenemende muzikale eerbetoon werd geïnspireerd door Billie's jarenlange fascinatie voor een allang vervlogen tijd.

'The Prime Day Show X Billie Eilish' is geproduceerd door Fremantle en Amazon Studios en is geregisseerd door Billie Eilish en Sam Wrench. Ashley Edens was uitvoerend producent en Sam Wrench was mede-uitvoerende producent. De show duurt ongeveer 27 minuten.

H.E.R.

Ooit het middelpunt van de zwarte cultuur in Los Angeles in de jaren '30 en '40, bood het iconische Dunbar Hotel onderdak aan enkele van de meest prominente figuren van die tijd, waaronder muzikanten Duke Ellington, Lena Horne, Billie Holiday, en nog veel meer. In een muzikaal eerbetoon aan dit legendarische en belangrijke stuk geschiedenis en cultuur, stelt H.E.R. zich voor hoe het Dunbar Hotel er in 2021 uit zou zien, met nieuwe muziek van haar album, Back Of My Mind.

'The Prime Day Show X H.E.R.' wordt geproduceerd door Fremantle, Wolf + Rothstein en Amazon Studios en is geregisseerd door child. Ashley Edens was uitvoerend producent, samen met Chad Taylor, Fam Rothstein en Sam Wrench als mede-uitvoerende producenten. De show duurt ongeveer 25 minuten.

Kid Cudi

Kid Cudi verlaat de aarde om een nieuwe community te stichten op de maan in een inter-kosmische voorstelling. Met muziek van zijn album Man on the Moon III werkt Cudi samen met het International Space Orchestra, 's werelds eerste orkest bestaande uit ruimtewetenschappers van NASA Ames Research Center, het SETI Institute, en de International Space University als zijn begeleidingsband, in een muzikale ontmoeting die het zicht, geluid en ruimte prikkelt.

'The Prime Day Show X Kid Cudi' is geproduceerd door Fremantle, Wolf + Rothstein, MAD SOLAR en Amazon Studios en is geregisseerd door Sam Wrench. Ashley Edens was uitvoerend producent, samen met Chad Taylor, Fam Rothstein en Sam Wrench als mede-uitvoerende producenten. De show duurt ongeveer 25 minuten.

Prime Day event

Amazon's tweedaags dealevent, Prime Day, zal op 21 en 22 juni plaatsvinden en het zomerseizoen aftrappen met twee dagen lang geweldige deals met de hoogste kortingen die Prime te bieden heeft. Tijdens het winkelen krijgen Prime-leden meer dan 2 miljoen deals in elke categorie, waaronder het beste in entertainment. Prime-leden kunnen bij kleine bedrijven shoppen tijdens Prime Day, met meer dan een miljoen deals wereldwijd van het midden- en kleinbedrijf.

Iedereen kan lid worden van Prime of een gratis proefperiode van 30 dagen starten op amazon.nl/primeday om deel te nemen aan Prime Day.

Om de 'Prime Day Show' op Prime Video te streamen, hebben klanten geen Prime-lidmaatschap nodig, alleen een Amazon-account - dat 30 dagen gratis is en gemakkelijk op Amazon kan worden aangemaakt. De 'Prime Day Show 'zal ook beschikbaar zijn om te streamen op Twitch.

Ter viering van Prime Day is de 'Prime Day Show', vanaf 17 juni te streamen op Prime Video.