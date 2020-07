'Absentia' seizoen 3 vanaf vrijdag op Amazon Prime Video

'Absentia' is terug met een nieuw seizoen vanaf 17 juli op Amazon Prime Video. Na de dramatische gebeurtenissen van seizoen twee, zit Emily Byrne (Stana Katic) de laatste dagen van haar FBI schorsing uit terwijl ze hard haar best doet om de allerbeste moeder voor Flynn te zijn.

Echter wordt alles anders wanneer een internationale strafzaak wel heel dichtbij komt. De familie die ze zo wanhopig probeert bij elkaar te houden, wordt hierbij ernstig bedreigd. Emily en haar ex-man, Special Agent Nick Durand (Patrick Heusinger), kunnen niet anders dan ingrijpen al zal dit Nick's eigen leven in gevaar brengen.

Na een aantal dodelijke gebeurtenissen probeert Emily, Nick te redden, dit is een race tegen de klok. In het proces komt ze erachter dat er een grotere samenzwering gaande is. Emily's eist van de FBI dat ze achter Nick aangaan, maar de FBI werkt niet graag mee. Ze neemt het heft in eigen handen en zet een riskant plan in werking - ze komt oog in oog te staan met de enige man die haar naar Nick kan leiden, Colin Dawkins (Geoff Bell). Met de hulp van haar voormalige FBI-collega, Rowena Kincade (Josette Simon), bedenkt Emily een slimme zet. Ze zet de achtervolging in samen met Special Agent Cal Isaac (Matthew Le Nevez). Deze reis zal Emily ver weg van Boston brengen, zal haar testen als nooit tevoren, dwingen om opnieuw te leren vertrouwen, opnieuw lief te hebben en om eindelijk haar plek op de wereld te verdienen na alles wat ze heeft meegemaakt.

'Absentia''s cast bestaat ook uit Neil Jackson als 'Jack Byrne', Natasha Little als 'Julianne Gunnarsen', Paul Freeman als 'Warren Byrne', Patrick McAuley als 'Flynn Durand', en Christopher Colquhoun als 'Derek Crown'. Absentia wordt geproduceerd door Bizu Productions, in samenwerking met de Gemstone Studios van Sony Pictures Television.

Seizoen drie gaat met alle tien de afleveringen op 17 juli in première op Amazon Prime Video in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië, Oostenrijk, India, Israël, Italië, Nederland, Singapore, Zuid-Korea en nog een aantal andere geselecteerde gebieden.