'90 Day Fiancé: The Other Way' vanaf vrijdag op TLC

Ze zeggen dat liefde geen grenzen kent. En zo denken de stellen uit '90 Day Fiancé: The Other Way' daar ook over. Zij vonden hun grote liefde in een land ver buiten hun vertrouwde Amerika en besluiten daar nu heen te verhuizen om een nieuw leven op te bouwen.

Zoals het rappende model Brittany die haar comfortabele leven achter zich laat om bij haar vriend Amman te zijn in Jordanië. Maar hoe is het om ineens in een andere cultuur te leven, ver weg van je eigen familie en vrienden? En worden ze wel met open armen ontvangen door de aanstaande schoonfamilie?

Jenny had al problemen met de ouders van Summit, maar besluit nu toch terug te keren naar India om bij hem te zijn. Hoe pakt dit uit? Ondertussen geeft Deavan een schokkend ultimatum aan Jihoon. Liefde mag dan wel geen grenzen kennen, het is beslist niet de makkelijkste route naar een geslaagde relatie. Kunnen de koppels deze uitdagingen overwinnen?

'90 Day Fiancé: The Other Way', vanaf vrijdag 23 oktober om 20.30 uur op TLC.