'90 Day Fiancé' is terug op TLC

Zeven nieuwe stellen staan te trappelen om elkaar beter te leren kennen in een nieuw seizoen van het populaire programma '90 Day Fiancé'. Omdat ze niet in hetzelfde land wonen, hebben ze elkaar tot nu toe niet of amper gezien.

Met een speciaal visum mag de buitenlands geliefde nu 90 dagen op bezoek in Amerika. Is dat voldoende om te beslissen of ze willen trouwen? Brandon denkt van wel, want hij vroeg zijn Russische vriendin Julia al zes uur na hun eerste kennismaking ten huwelijk. Maar nu komt de echte test als de stadse gogo-danseres op bezoek komt bij hem en zijn ouders op de boerderij in Virginia, waar haar nog meer verrassingen te wachten staan. Ook tussen Jovi uit New Orleans en Yara uit de Oekraïne wordt het spannend als ze erachter komt dat hij niet alleen een feestganger is, maar ook gewoon van vissen en jagen houdt.

Vraagtekens zijn er vooral bij de relatie tussen de 49-jarige Rebecca en haar 22 jaar jongere vriend Zied uit Tunesië. Rebecca is al eens bedrogen door iemand die meer op een Green Card uit was dan op een relatie met haar en daarom zijn haar familieleden nu extra bezorgd. Andere stellen die in dit nieuwe spraakmakende seizoen langskomen zijn: manager Mike uit Washington en Natalie uit Oekraïne; ondernemer Tarik en zijn Filipijnse vriendin Hazel; Andrew en de Franse Amira; en de 52-jarige Stephanie en haar 27-jarige vriend Ryan uit Belize. Hoe standvastig zijn al de liefdes en kunnen zij allemaal in 90 dagen de juiste beslissing nemen?

'90 Day Fiancé', vanaf vrijdag 21 mei om 20.30 uur bij TLC.