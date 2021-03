3 redenen om nu al af te tellen naar de nieuwe Netflix Original 'Sky Rojo'

Ook zo benieuwd naar de start van de gloednieuwe Netflix-serie 'Sky Rojo', van de makers van 'La Casa De Papel'. Donkere humor, een gezonde dosis actie en pure adrenaline. Dat is de belofte van 'Sky Rojo', die heel binnenkort wereldwijd in première gaat.

3 redenen op een rij om nu al af te tellen naar de release van 'Sky Rojo':



1. Sky Rojo is gemaakt door Álex Pina en Esther Martinez, de makers van de razendpopulaire Spaanse Netflix Original 'La Casa de Papel'. De serie sleepte een recordaantal prijzen in de wacht en wist wereldwijd iedereen in te pakken.



2. De serie zit boordevol Spaans acteertalent waaronder de drie leading ladies Verónica Sánchez, Lali Espósito en Yany Prado die samen een hectische en chaotische road trip aanvatten. Maar ook hun mannelijke belagers Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre en Enric Auquer schitteren in 'Sky Rojo'



3. 'Sky Rojo' maakt gebruik van een felgekleurde, hyperbolische aesthetic in een mix van genres die de makers "Latin Pulp" hebben genoemd. Het is een actieserie maar ook een roadtrip verhaal, die je op het puntje van je stoel plaatst.





Kan je niet wachten? Check alvast de trailer:

Over 'Sky Rojo'

De protagonisten van 'Sky Rojo', Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) en Gina (Yany Prado) ontvluchten hun huidige bestaan in Las Novias Club op zoek naar vrijheid. Ondertussen worden ze achtervolgd door Romeo (Asier Etxeandia) - hun pooier - en zijn handlangers Moisés (Miguel Ángel Silvestre) en Christian (Enric Auquer). De vrouwen vatten samen een hectische en chaotische road trip aan, waarin ze geconfronteerd worden met allerlei mogelijke gevaren en elke seconde hun laatste kan zijn... Hierdoor wordt hun vriendschap steeds hechter en ontdekken ze wat het allerbelangrijkste is: dat ze samen sterk staan om hun leven weer op te bouwen.



'Sky Rojo', wereldwijd beschikbaar op Netflix vanaf 19 maart