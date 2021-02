'1000-lb Sisters' zijn terug op TLC

De '1000-lb Sisters' zijn terug – en hun leven wordt steeds opmerkelijker. De zwaarlijvige zussen Tammy (34) en Amy (33) wogen tot het vorige seizoen samen meer dan 1000 Amerikaanse ponden, wat neerkwam op een slordige 450 kilogram.

Ze besloten beiden voor een maagoperatie te gaan, maar alleen Amy kwam in aanmerking omdat ze vooraf zelf voldoende gewicht had verloren. Het gevolg is dat Amy nog 'maar' 125 kilo weegt, terwijl haar oudere zus nog op haar oude gewicht zit. In dit nieuwe seizoen is te zien dat Amy inmiddels is getrouwd en samenwoont met Michael. Samen zorgen ze voor Tammy die naast hen is komen wonen, maar of dat zo kan blijven is de vraag.

Amy heeft namelijk bijzonder nieuws: ze is zwanger! Het is een langgekoesterde droom, maar ook eentje die niet zonder risico is, omdat haar operatie nog maar kort geleden is. Eigenlijk mocht ze van haar arts de eerste twee jaar niet zwanger worden. Daarbij is Amy bezorgd dat ze nu niet meer voor Tammy kan zorgen, waardoor ze haar aanmoedigt zelfstandiger te worden. Om Tammy te helpen, besluit broer Chris ook af te vallen en voor een operatie te gaan. Kan hij Tammy stimuleren?

'1000-lb Sisters', vanaf donderdag 18 februari om 21.30 uur op TLC.