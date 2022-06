Zomerse en foute vibes in videoclip van 'Enamorada' door Belle Perez, Dorothee Vegas & Like Maarten

Dorothee Vegas & Like Maarten, ook bekend als Q-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, staken de hit 'Enamorada' van Belle Perez in een nieuw jasje met een vette en zomerse beat.

Bij die Foute remix hoort nu ook een bijpassende Foute videoclip, die met zijn zomerse vibes de temperatuur tijdens deze warme dagen nog wat doet stijgen. Maarten & Dorothee losten de clip vrijdag tijdens hun ochtendshow en brachten de Q-luisteraars in Foute sferen.

Bekijk hier de videoclip van Belle Perez, Dorothee Vegas & Like Maarten - Enamorada (Remix):

Met de lancering van de Foute videoclip openden Maarten & Dorothee ook de stembussen voor de 'Foute 728'. Vanaf vrijdag 17 juni tot en met vrijdag 24 juni 17.30 uur kunnen Q-luisteraars massaal op hun favoriete Foute nummers stemmen via de Q-app of Qmusic.be. Hoe hoog stemmen ze Belle Perez in de Foutste lijst van het land? Wordt 'On and On' van X-session dit jaar opnieuw verkozen tot de allerbeste Foute plaat? Of ligt Willy Sommers met ‘Laat de zon in je hart’ op de loer om de nieuwe numero uno te worden? Vanaf maandag 27 juni kunnen de Q-luisteraars iedere dag tussen 6.00 en 19.00 uur losgehen op de leukste Foute muziek tijdens de Foute 728. Op vrijdag 1 juli wordt, tijdens de grote apotheose van de lijst van 6.00 tot 18.00, bekend gemaakt welk Fout nummer nu écht het beste aller tijden is.

Nadien, tussen 18.00 en 21.00 uur, neemt Q-dj Vincent Fierens de Q-luisteraars mee richting De Foute Party, in een volledig uitverkocht (!) Sportpaleis. Daar mogen de feestvierder zich verwachten aan live acts van Mart Hoogkamer, De Kreuners, X-Session, 2 Fabiola, Jebroer, K3 en Dorothee Vegas & Like Maarten. En Qmusic heeft nog een aantal verrassingen voor de meer dan 15.500 feestvierders in petto…

Party people die er niet bij kunnen zijn, stemmen de radio af op Qmusic om de sfeer van de Foute Party op te snuiven en vanop afstand mee te feesten. Live meekijken via de Q-app, Qmusic.be of kanaal 39 op tv kan natuurlijk ook.