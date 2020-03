Zo beleefde Vlaanderen het 'You'll never Walk Alone'-moment op de radio! (VIDEO)

Vrijdagochtend klokslag 8.45 uur weerklonk in heel Europa 'You'll never Walk Alone' van Gerry & The Pacemakers. Heel wat ochtendshows van Europese radiozenders volgden de oproep van 3FM, ook in Vlaanderen.

3FM-dj Sander Hoogendoorn: 'Deze crisis laat zien dat het mensen bij elkaar brengt. We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten om hieruit te komen'. Wat begon als een Nederlands idee, groeide al snel uit tot een Europese actie. Verschillende radiozenders volgden de oproep en speelden vanochtend 'You'll never Walk Alone'. Ook in Vlaanderen werd de oproep warm onthaald. Bekijk het filmpje van Qmusic en de VRT, en vergeet niet: 'You'll never Walk Alone'.











Lees ook: