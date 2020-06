ZES duikt vanaf 5 juli in de wereld van de e-sports

Bij gebrek aan grote sportevenementen deze zomer zet ZES vanaf zondag 5 juli in op een ander soort sport, ntje die zich perfect houdt aan de social distancing-regels: e-sports.

Livestreams, online gamingevents en toernooien schieten als paddenstoelen uit de grond en de professionele gaming community wint jaar na jaar aan populariteit. Daarom volgt ZES de beste gamers ter wereld tijdens het wereldkampioenschap Fortnite en FIFA van afgelopen jaar en zet het alle hoogtepunten op een rijtje in 'Inside Fortnite World Cup' en 'FIFA E-world Cup Highlights'.

Het WK Fortnite was vorig jaar hét gaming event van de laatste jaren. Miljoenen gamers volgden de Battle Royale-shootergame live op Twitch, Youtube en op Fortnite zelf. In de eerste aflevering staat de openingsdag van het wereldkampioenschap centraal met interviews met de organisatoren en enkele professionele spelers. Aflevering 1 is te zien op ZES op zondag 5 juli om 00.20. Ook de voetbalgame FIFA kan rekenen op heel wat fans. In de eerste aflevering – op zaterdag 11 juli om 00.10 - nemen enkele van de beste pro-gamers het tegen elkaar op tijdens de knockoutfase van het WK. Wie komt als winnaar uit de bus?