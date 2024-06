Yoren Linsen en Lynn Van den Broeck loodsen Q-luisteraars doorheen zomerse ochtenden

Tijdens de zomermaanden stuurt Qmusic haar ochtendstemmen Maarten & Dorothee op jaarlijks én welverdiend verlof. Q-dj Yoren Linsen neemt de ochtendshow over en krijgt daarbij met actrice, presentatrice én kersvers Q-dj Lynn Van den Broeck een verrassende nieuwe collega aan zijn zijde.

Het duo kruipt tijdens de zomermaanden elke werkdag van 6.00 tot 10.00 uur achter de microfoon om luisteraars met happy vibes door de ochtend te loodsen.

Lynn Van den Broeck: 'Het is altijd één van mijn grote dromen geweest om radio te maken. Yoren en ik viben super goed, dus het is heel fijn dat ik deze droom samen met hem kan waarmaken. Het spontane, ad rem karakter van live radiomaken heeft me altijd al aangesproken. Het vroege opstaan misschien iets minder, maar dat neem ik er met veel plezier bij. Ik vind het namelijk een eer dat ik de luisteraars deze zomer wakker mag maken om ze vanaf zonsopgang met happy vibes en steengoede muziek te overladen. Heel fijn dat Maarten & Dorothee deze prachtige taak aan ons toevertrouwen!'

Yoren & Lynn verklappen bij Maarten & Dorothee wat ze deze zomer van plan zijn in de Ochtendshow van Qmusic:

Terwijl Yoren & Lynn deze zomer de Q-studio bewaken, maken Vincent Fierens, Matthias Vandenbulcke, Jolien Roets, Ulrike D’hauwer, Tom De Cock en Jana De Wilde het mooie weer op de radio vanuit het Q-Beach House in Oostende. Van zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september is iedereen tussen 10.00 en 22.00 uur welkom voor een overdosis aan zon, zee, live optredens, leuke acties, zomerse tapas en verfrissende Q-cocktails. Laura Tesoro, Gustaph en Regi geven op zaterdag 29 juni tijdens de officiële en feestelijke opening van het Q-Beach House de aftrap voor een zomer die barst van de muzikale energie en tropical vibes.

Maar eerst vooral veel Foute vibes tijdens De Foute Party van Qmusic op vrijdag 28 juni in een uitverkochte Flanders Expo Gent. Daar halen de Q-dj’s samen met 19.000 feestvierders hun Foute hart op tijdens live acts van onder meer Ruslana, Get Ready! en Las Ketchup.

'Yoren & Lynn', vanaf maandag 1 juli iedere werkdag tussen 6.00 en 10.00 uur bij Qmusic.