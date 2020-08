Yevgueni maakt unieke cover van Raymonds 'Bierfeesten (als ik dit maar heb)'

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Radio 2 viert de 70ste verjaardag van Raymond van het Groenewoud in stijl en zet de veelzijdige artiest een jaar lang in de spotlights. Voor Het jaar van Raymond vraagt Radio 2 elke maand aan een Vlaamse artiest om een cover te maken van een nummer uit het rijke oeuvre van Raymond van het Groenewoud.

Het resultaat is een reeks van acht eigenzinnige covers door enkele Vlaamse topartiesten onder de titel Raymond & Vrienden. Na Bart Herman, Paul Michiels en Bart Kaëll zet nu ook Yevgueni Raymond muzikaal in de bloemetjes. Klaas Delrue, frontman van de groep, bracht zonet in primeur in 'Zot Veel Vakantie' hun unieke cover van 'Bierfeesten (als ik dit maar heb)'.

'Ik hoorde net nen Ollander op Radio 2'

Op een mooie zomeravond belt Raymond naar de Radio 2-producer die bezig is met de opnames van zijn covers in het kader van het Jaar van Raymond. 'Ik hoorde net nen Ollander op Radio 2. Ik weet niet wie het was, maar hij zong over 'de heimwee die niet overgaat'. Zo mooi hoe tekst en muziek samengaan. Als je nog iemand zoekt voor een cover: dat lijkt me een goede kandidaat', aldus de enthousiaste zanger. Het nummer had indruk gemaakt, want Raymond moet bij thuiskomst direct achter zijn computer gekropen zijn om het nummer te googelen. En het bleek Yevgueni te zijn, die zogenaamde Hollander.

Klaas Delrue, frontman van Yevgueni, kon het bijna niet geloven toen hij het verhaal te horen kreeg. Lang moest hij niet nadenken om enthousiast in te gaan op het voorstel om een nummer van Raymond onder handen te nemen. Zoals het een goede groep betaamt, mocht iedereen zijn top 3 doorgeven. De keuze viel uiteindelijk op het nummer 'Bierfeesten', dat we vooral kennen van de ondertitel die volgt tussen haakjes: '(als ik dit maar heb)'.

Klaas Delrue (Yevgueni): 'Het was mijn persoonlijke nummer één, omdat dit nummer voor mij enorm met heel deze coronaperiode verbonden is.'

Strijdlied voor cultuursector

'In heel die lockdown en ook nadien, is die zin 'als ik dit maar heb' vaak door mijn hoofd gegaan. Ik ben lid van de groep fietsers van de AB die elk jaar meedoen aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, en dan sturen we in een WhatsApp-groep al eens berichten naar elkaar. Zo heb ik wel eens een foto van mijn fiets in die groep gezet van een van de vele fietstochten die ik net als vele andere mensen deed in die periode, met als bijschrift #alsikditmaarheb', blikt Klaas terug.

Maar voor hem gaat die zin toch vooral over 'het spelen', de muziek. 'Alles wat wij als artiesten nu moeten missen. Op zaterdag 11 juli hebben we met Yevgueni op de Zomernachten van Dranouter mogen spelen, voor een heel beperkt publiek. Die dag, omdat we eindelijk nog eens mochten optreden, heb ik de héle dag met dit nummer in mijn hoofd gezeten. Als ik dit maar heb… Het zou bijna het strijdlied kunnen worden van de mensen uit de cultuursector die met Sound of Silence actie voeren om terug meer optredens mogelijk te maken', besluit de zanger.

Geen grote tournee dus dit feestjaar voor de groep. Maar in de clip die bij de song gemaakt is, worden ook archiefbeelden gebruikt om te illustreren wat artiesten en muzikanten deze dagen zo bijzonder hard missen: het spelen voor een publiek.

Meester Raymond

Delrue weet wat het is om een cover te moeten presenteren in aanwezigheid van De Meester. Zo heeft hij ooit voor het programma Zo is er maar één een cover gebracht van 'Meester Prikkebeen', en Boudewijn De Groot vond het maar niks. Tv-kijkend Vlaanderen gelukkig wel. Het is dus met een klein hartje dat hij hun versie van 'Bierfeesten (als ik dit maar heb)' voorstelde in aanwezigheid van Raymond. Gelukkig was Raymond wél enthousiast.

Raymond van het Groenewoud: 'Zeer schoon. Ik weet niet of het bewust is, maar ik ben ook fan van The Beatles en het toeval wil dat ik ook opgewarmd wordt door de herkenning van Beatles-achtige geluiden in de begeleiding.'

Het resultaat - een eigenzinnige cover van 'Bierfeesten (als ik dit maar heb)' - ontdek je in onderstaande video: