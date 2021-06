Xavier Taveirne vertrekt bij 'De Ochtend', focus op 'Het Journaal Laat'

Xavier Taveirne kondigde net op Radio 1 aan dat hij afscheid neemt van zijn vaste stek bij 'De Ochtend'. Hij gaat zich bij 'Het Journaal' op 'Laat' concentreren, dat vanaf woensdag 30 augustus weer van start gaat.

In zijn plaats komt Leen De Witte 'De Ochtend' versterken. Na jaren verslaggeving in de Wetstraat en over de Europese Unie zal Leen om de week de luisteraars van Radio 1 door de ochtendactualiteit gidsen, samen met sterkhouder Benedikte Coussement. De andere week zijn Benedikte en Ruth Joos nog altijd een duo.

Leen De Witte: 'De man van wie ik de grote schoenen moet proberen te vullen, zei: "Bereid je voor op de rit van je leven." Daar ben ik volop mee bezig, om er vanaf september te staan, én vroeg op te staan.'



Xavier Taveirne: 'In de ideale wereld was ik 'De Ochtend' en 'Laat' blijven combineren, maar de spreidstand is na drie jaar onhoudbaar geworden, zeker nu Laat een eigen identiteit heeft gekregen. Dus ja, ik ben wat droevig vandaag, radio is en blijft mijn grote liefde, dus dit is natuurlijk maar een tijdelijk afscheid. (lacht)'



'De Ochtend' blijft ook rekenen op VRT NWS-gezichten als Ivan De Vadder, Michaël Van Droogenbroek, Björn Soenens, Peter Vandenbempt (Sporza) en vele anderen. Van hen krijgen de Radio 1-luisteraars commentaar en analyse bij het nieuws van de dag.



In het weekend blijft Jan Van Delm op post. Michäel Van Droogenbroek gaat na de zomervakantie opnieuw ontbijten met een politicus op zaterdag.



In 'De Wereld Vandaag' blijven Ruth Roets en Gert Geens de luisteraars duiding geven bij de brede actualiteit van de dag.