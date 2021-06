X-Session voor het eerst op nummer 1 in de 'Foute 728' van Qmusic

Party people put your hands in the air! En of X-Session een feestje mag bouwen, want de Q-luisteraars stemden Gene Thomas en Gina Brondeel voor het eerst op nummer 1 in de 'Foute 728'.

Dat maakte het Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe zonet bekend. Zij presenteerden vandaag, vrijdag 25 juni, van 6.00 tot 18.00 de finaledag van de 'Foute 728' op Qmusic. Ook de tweede en derde plaats zien er anders uit dan vorig jaar. Zo wordt de top 3 aangevuld door 'Thunderstruck' van AC/DC, zijn hoogste positie ooit, en 'Laat De Zon In Je Hart' van Willy Sommers, die het nummer live kwam brengen.

De hoogste nieuwkomer in de 'Foute 728' is de 26-jarige Schot Nathan Evans, die plots doorbrak dankzij zijn zeemansliederen op TikTok. Met 'Wellerman' pakt hij de vierde plaats. ABBA is opnieuw de absolute favoriet van de Q-luisteraars, want ze zijn met maar liefst 13 songs te horen in de 'Foute 728'. 'Dancing Queen' is hun hoogst genoteerde nummer op plaats 17. ABBA laat zo Milk Inc. achter zich, die met 10 hits in de lijst staat. Regi en Linda zijn daarmee de Vlamingen met de meeste nummers in de 'Foute 728', met 'Walk On Water' als populairste song op plaats 21. 'Great Balls Of Fire' van Jerry Lee Lewis werd in 1957 uitgebracht en is de oudste plaat in de lijst. In de 'Foute 728' hoorden de Q-luisteraars ook heel wat talen voorbijkomen. Zo passeerden er nummers in het Engels, Nederlands, Spaans, Italiaans, Turks, Zuid-Afrikaans, Frans en Duits.

Dorothee Vegas & Like Maarten, oftewel het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, hebben zopas hun nieuwe remix 'Allez Allez' met Sergio uitgebracht vol voetbalsfeer en 'foute' vibes, speciaal voor het EK. Die remix is de Q-luisteraars duidelijk niet ontgaan, want ze stemden 'Allez Allez' op plaats 27.

De finaledag van de 'Foute 728' was één groot feest. Heel wat Vlaamse artiesten passeerden de revue om live hun 'fout' nummer te brengen. Zo kwamen onder andere Belle Perez (met 'Enamorada'), Jebroer (met 'Kind Van De Duivel'), Sam Gooris (met 'Laat Het Gras Maar Groeien') en Wim Soutaer (met 'Allemaal') langs in de Q-studio bij Maarten & Dorothee. Het duo belde vandaag ook met enkele internationale artiesten. Zo hadden ze Nathan Evans, Vengaboys, Majestic en Gala aan de lijn om hen te feliciteren met hun plek in de 'Foute 728'.

In het lijstje van internationale artiesten hoort ook Ed Sheeran. Qmusic-dj Vincent Fierens sprak met hem over zijn nieuwe single, guilty pleasures en de 'Foute 728' van Qmusic. 'Ik ben opgegroeid met Blue, Backstreet Boys en Britney Spears, en ik heb een playlist met al die muziek. Ik hou ervan, dus ik zie het niet als een 'guilty pleasure'', aldus Ed Sheeran.

De top 10 van de 'Foute 728':

1. X-Session - On and On

2. AC/DC - Thunderstruck

3. Willy Sommers - Laat De Zon In Je Hart

4. Nathan Evans - Wellerman (220 Kid + Billen Ted Remix)

5. André Hazes - Leef

6. Get Ready! - Diep

7. Vengaboys - Boom Boom Boom Boom

8. Christoff - Sweet Caroline

9. Aqua - Barbie Girl

10. Wim Soutaer - Allemaal

Van 'foute' vibes met de 'Foute 728' naar 200% zomer met het Q-Beach House

Qmusic viert 200% zomer en brengt het Q-Beach House een hele zomer lang terug naar Oostende. Morgen, zaterdag 26 juni, openen de Qmusic-dj's samen met burgemeester van Oostende Bart Tommelein voor de veertiende keer officieel de deuren van het Q-Beach House. Regi, Olivia en Jaap Reesema treden tijdens de opening live op. Iedereen kan morgen alles meevolgen op de radio, via Qmusic.be, in de Q-app en op Kanaal 39 van Telenet.

Tot en met 31 augustus is iedereen welkom in het Q-Beach House in Oostende voor heerlijke tapas en verfrissende cocktails op het vernieuwde terras. Bovendien kunnen bezoekers en voorbijgangers de Qmusic-dj's live aan het werk zien in de Q-studio, die voor het eerst bijna pal op de dijk staat en op enkele meters van de Q-Sunset Loft boven het Kursaal Oostende ligt.