Wim Oosterlinck gaat samen met de luisteraars op zoek naar HET Willy-café van Vlaanderen

Fris getapte pinten én goede muziek. Twee dingen waar Willy-luisteraars helemaal wild van worden. Maar in welk café in Vlaanderen wordt niet alleen de bierkaart maar ook de playlist zorgvuldig samengesteld?

Om dat te ontdekken gaat Wim Oosterlinck vanaf vandaag, maandag 2 mei, samen met de Willy-luisteraars op zoek naar hét Willy café van Vlaanderen. Na de stemmingsronde waarin de luisteraars het voor het zeggen hebben, barst de strijd los tussen de 5 genomineerde cafés die bezoek krijgen van een Willy-jury. Uit welke bekende koppen die bestaat, is nog een goed bewaard geheim en komen de luisteraars de komende weken te weten via Willy. Op vrijdag 10 juni wordt één kroeg tot hét Willy-café 2022 gekroond. Als dat geen toost verdiend.

Willy-dj Wim Oosterlinck: 'Onze Willy-luisteraars zijn echte muzikale levensgenieters. Maar een café vinden dat én goede pinten serveert én ook nog eens goeie platen draait, is niet altijd evident. Daarom gaan we samen met de luisteraars op zoek naar het café waar alle zintuigen van onze Willy’s geprikkeld worden. Een café waar sfeer, muziek, stamgasten en de biersoorten centraal staan. En dus niet de kroeg waar je bomma haar pousse-café drinkt of de notarissen met hun Porsches op de parking staan (lacht). De winnaar krijgt eeuwige roem, een speciale wisselbeker en een Willy-overwinningsparty. En de 4 verliezers? Die krijgen een gratis vat om hun verdriet weg te drinken.'

Nog tot 14 mei kunnen cafégangers hun favoriete kroeg inschrijven via willy.radio. Tussen maandag 16 en zaterdag 28 mei kunnen de luisteraars hun stem uitbrengen. Op basis van die stemming worden op maandag 30 mei de 5 winnaars, eentje uit elke provincie, bekend gemaakt. In die vijf cafés komt Wim Oosterlinck begin juni live radio maken tijdens de avondspits. 'Dan laat ik voor even mijn ochtendshow schieten en kan ik zelf ook eens vollenbak op café gaan', vertelt Wim. Welk café uiteindelijk de titel van binnenhaalt, wordt bekend gemaakt op vrijdag 10 juni.

Luister naar Willy via de website willy.radio, DAB+, de Willy-app, via smartspeakers (commando: 'Hey Google, praat met Willy Radio') en bij Telenet op kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.