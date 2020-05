Wie wint de Open Skype Comedy van NRJ?

Foto: NRJ - © SBS Media Belgium 2019

Voor het tweede jaar op rij ging NRJ op zoek naar nieuw Comedy-talent. Door de omstandigheden werd dat een Open Skype i.p.v. een Open Mic en we leerden de afgelopen weken twee belangrijke dingen: 1: Ook videocalls kunnen ontzettend grappig zijn. 2: er zit nog heel veel comedy-talent verscholen in Vlaamse huiskamers, klaar om de podia te bestormen zodra dat weer mag.

Maandagochtend maakten NRJ ochtend-DJ’s Kim Muylaert en Michaël Joossens de drie finalisten bekend: Roosje Pertz, Steven Degryse en Mohsin Abbas. Zij strijden vrijdagochtend voor de titel onder het waakzame oog van de juryleden Gunter Lamoot, Willam Boeva en Jan Linssen, de winnaar van de 'NRJ Open Mic Comedy 2019'.

Roosje Pertz uit Leuven. Roosje geeft Nederlandse les aan anderstaligen en is verslaafd aan chips met picklessmaak. Een quote uit haar deelname: 'Vroeger was ik een marina. Mijn vrienden en ik wilden een frietkotketen openen 'Friet from desire'.'

Steven Degryse uit Merelbeke. Steven wordt voor de tweede keer papa, dus inspiratie genoeg voor moppen over vruchtwater en moederkoeken. Wat hem nog inspireert: zijn 6 tatoeages, 1 piercing en 1 prothese. 'Een bevalling is zoals een vrachtwagen in je favoriet stamcafé zien binnen rijden.'

Mohsin Abbas uit Oostende. Zijn grootste komische held is Eddy Murphy. Zijn Pakistaanse èn West-Vlaamse roots passeren regelmatig in zijn moppen. Voor elk optreden poetst hij zijn tanden. 'Ik heb Pakistaanse roots. In Vlaanderen vraagt iedereen “Heeft je pa een nachtwinkel?'.

Kim en Michaël vonden het fijn dat de wedstrijd, uiteraard met aangepaste maatregelen, toch kon doorgaan:

Kim Muylaert: 'Nu alle podia gesloten zijn, vonden we het belangrijk om jong talent een virtueel podium te geven. De kandidaten zijn jong en fris en staan met beide voeten in hun stad. Ik vind het ook fijn dat er een vrouw bij de finalisten zit, dat toont dat meer en meer vrouwen aan comedy doen.'

Michaël Joossens: 'We zijn superblij dat we ondanks bizarre coronatijden toch een tweede zoektocht naar komisch talent konden laten doorgaan, via Skype. Heel gek dat we onze kandidaten nog niet in het echt hebben ontmoet, maar ze hebben ons omver geblazen en zullen dat in de finale zeker ook doen!'

Luister naar de finale van de 'NRJ Open Skype: Comedy'. Nu vrijdag 29 mei tussen 8.00 en 9.00 uur in de NRJ-ochtendshow, bij Kim en Michaël.