Wie was de sexy Libelle in 'The Masked Singer'?

Een model, een piepjong meisje of zelfs Lauren Versnick: speurders Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker linkten ze allemaal aan Libelle in 'The Masked Singer'.

Van Niels Destadsbader kreeg ze alvast 'de medaille voor de smalste taille'. Vanavond viel helaas het doek voor de sexy Libelle en werd haar echte identiteit onthuld. De vrouw die van onder het masker tevoorschijn kwam bleek niemand minder dan Dina Tersago. Voor Dina het einde van een onvergetelijk, maar bewogen avontuur.

In 'The Masked Singer: Behind The Mask' op VTM GO vertelt Dina over de ups en downs in haar parcours. Van de euforie toen ze voor het eerst het glinsterende Libelle-pak zag - 'Het is nog mooier dan wat ik in mijn gedachten had!' - tot het beklemmende gevoel bij het opzetten van het masker. 'Bij de eerste repetitie kreeg ik een paniekaanval toen dat hoofd op ging. Het werd heel warm in het masker, ik had het gevoel dat ik geen zuurstof kreeg. Er stond een witte spot op mij waardoor ik niks meer zag. Toen ben ik helemaal geflipt.' De camera volgt Dina ook tijdens haar zang- en dansrepetities én terwijl ze in de auto oefent met haar nietsvermoedende zoontjes Isak en Thor op de achterbank.

'Ik neem met heel veel spijt afscheid van Libelle', besluit Dina. 'Als ik terugkijk op de afgelopen maanden ben ik vooral heel dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Het is zo’n rollercoaster geweest en iets dat ik anders nooit zou hebben meegemaakt in mijn leven. Mijn kinderen vragen soms wat ik zoal doe op mijn werk. Dan denk ik: 'Manneke, je moest eens weten. Ik zat vandaag in een Libelle-pak!' Dit was zó buiten mijn comfortzone, maar het was ook zo mooi en leuk om mee te maken. Ik zag Libelle heel graag.'

Bekijk hier de video van de ontmaskering: