Wie van deze vier finalisten gaat naar huis met de hoofdprijs in '1 Jaar Gratis'?

Het slot van het huidige seizoen van '1 Jaar Gratis' is in zicht. Met gemiddeld bijna 950.00 kijkers (Live+7, 4+) werd het quizprogramma de voorbije maanden druk bekeken.

Van de zestien enthousiaste kandidaten bij het begin blijft komende donderdag één winnaar over. Heftruckchauffeur Marianne uit Lokeren was vorig jaar de gelukkige, ook haar opvolger mag naar huis met het nettojaarloon van de meest verdienende deelnemer. Aan de finale van de legendarische quiz starten vier deelnemers: de 47-jarige Meike uit Brussel, de 25-jarige Robin uit Sint-Amandsberg, de 35-jarige Rose uit Mechelen en de 41-jarige Bjorn uit Kessel-Lo.

Doorheen de laatste aflevering vallen de kandidaten opnieuw een voor een af, tot er in de superfinale nog twee het tegen elkaar opnemen. Wie haalt de eindoverwinning binnen? En met welke prijs gaat de winnaar of winnares naar huis? Dat ontdekken we komende donderdag 8 april in de finale van '1 Jaar Gratis', met Thomas Vanderveken als spelleider.

Meike - 47 jaar - uit Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Meike is een Nederlandse met Koreaanse roots, die al 27 jaar in Brussel woont en werkt. Ze is ook een globetrotter die al heel wat van de wereld heeft gezien. Meike is communicatiemedewerker van het sectorfonds van de bouw en ook nog sportinstructrice body combat en spinning. Een bezige bij!

Robin - 25 jaar - uit Sint-Amandsberg (Oost-Vlaanderen)

Robin noemt zichzelf graag de 'Beyoncé van Lochristi', maar sinds zijn verhuis naar Sint-Amandsberg bekt dat wat minder. Als project consultant wordt hij uitgestuurd om bedrijven bij te staan en hij houdt ontzettend van de variatie in zijn job.

Rose - 35 jaar - uit Mechelen (Antwerpen)

Rose is Nederlandstalig opgegroeid in Franstalig België. Ze woonde enkele jaren met haar Amerikaanse vriend in Ghana waar haar roots liggen en noemt nu Mechelen haar thuisbasis van waaruit ze de wereld verkent. Rose was de eerste zwangere kandidate van 1 jaar gratis, in januari is ze bevallen van haar derde kindje. Ze werkt als accountmanager voor Booking.com.

Bjorn - 41 jaar - uit Kessel-Lo (Vlaams-Brabant)

Bjorn is een Limburger die in Leuven is blijven plakken na zijn studies. Bij een groot farmabedrijf zorgt hij ervoor dat alle ethische regels worden gevolgd als compliance manager. Thuis bouwde hij samen met z’n vrouw een warm nest voor hun drie kindjes, waarvan ze er twee hebben geadopteerd.

'1 Jaar Gratis', donderdag 8 april om 20.40 uur op Eén en via VRT NU.